Ingatlan
1 órája
Olvasóinkat kérdeztük a 3%-os lakáshitelről, az Otthon Startról - videó
Három olvasónkat kérdeztük a kedvezményes, 3%-os lakáshitelről. Az Otthon Startról videóban mondták el a véleményüket.
Elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja és támogatása. Az Otthon Start program mérföldkőnek számít, mert olyan lehetőségek előtt nyitja meg a kaput a rendkívül kedvező hitel, amilyenekre még nem volt példa.
Elindult az Otthon Start
- Kedvezményes,
- legfeljebb 25 éves,
- a teljes futamidőn fix 3 százalékos kamatozású hitel,
- a kedvezményesen felvehető összeg legfeljebb 50 millió forint.
A további részletekről korábbi cikkünkben írtunk. Az erre a célra létrehozott honlapon is megismerhető minden információ.
Olvasóinkat kérdeztük az Otthon Startról
