Ingatlan

2 órája

Olvasóinkat kérdeztük a 3%-os lakáshitelről, az Otthon Startról - videó

Három olvasónkat kérdeztük a kedvezményes, 3%-os lakáshitelről. Az Otthon Startról videóban mondták el a véleményüket.

Kisalföld.hu

Elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési programja és támogatása. Az Otthon Start program mérföldkőnek számít, mert olyan lehetőségek előtt nyitja meg a kaput a rendkívül kedvező hitel, amilyenekre még nem volt példa.

Otthon Start
Szeptember 1-jén elindult az Otthon Start program. Forrás: startolj-ra.hu

Elindult az Otthon Start

  • Kedvezményes, 
  • legfeljebb 25 éves, 
  • a teljes futamidőn fix 3 százalékos kamatozású hitel,
  • a kedvezményesen felvehető összeg legfeljebb 50 millió forint.

A további részletekről korábbi cikkünkben írtunk. Az erre a célra létrehozott honlapon is megismerhető minden információ.

Olvasóinkat kérdeztük az Otthon Startról

 

