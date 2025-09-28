szeptember 28., vasárnap

Mit hoz az Otthon Start?

36 perce

Csökkenhetnek az albérletárak Győrben? – Győri ingatlanszakértőt kérdeztünk

Címkék#Otthon Start Program#albérletár#Bariskáné Nemes Erzsébet

Az Otthon Start Program előnyös az első lakásukat megvásárló fiataloknak. Vannak, akik gyermekeiknek kívánnak a konstrukció révén ingatlant venni, és többen albérletként szeretnék kiadni a hitelprogram révén megszerzett lakásukat. No de hogyan hat az albérletárakra az Otthon Start?

Pardavi Mariann

Hegyeshalom és Mosonmagyaróvár környékén nem lesz árcsökkentő hatása az Otthon Start programnak az albérletpiacon, tudtuk meg ottani szakértőktől. Az Otthon Startnak köszönhetően több ingatlan lesz a piacon, a lakás árak emelkedésével idővel a bérleti díjak is emelkedni fognak. Kattintson a kiemelt szavakra és olvassa el szakértőinket!

Bár az Otthon Startnak köszönhetően több ingatlan lesz a piacon, a lakás árak emelkedésével idővel a bérleti díjak is fognak emelkedni.
Fotó: Shutterstock

A tapasztalatom az, hogy nem csökkennek az albérletárak 

– foglalta össze kérdésünkre Bariskáné Nemes Erzsébet, győri ingatlanszakértő.

Azok a lakások, amiket jelenleg kiadok, onnan évek múlva költöznek ki a bérlők. Ez idő alatt nem emeltek a tulajdonosok az albérleti díjakon. Így most az inflációt követve, az új bérlőnek már lényegesen magasabb lesz a bérleti díja. Nem befolyásolja a három százalékos hitel. Emelni kellett az infláció követés miatt is, de ennél magasabb díjat nem lehetne elkérni az adott lakásoknál. Hozzáteszem, igényes szép lakásokról beszélek.

Otthon Start Program részletei 

  • fix 3%-os kamatú
  • akár 25 éves futamidejű 
  • 10%-os önerővel érhető el
  • állami lakáshitel 

 

 

