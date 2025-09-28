Csökkenhetnek az albérletárak Győrben? – Győri ingatlanszakértőt kérdeztünk

Azok a lakások, amiket jelenleg kiadok, onnan évek múlva költöznek ki a bérlők. Ez idő alatt nem emeltek a tulajdonosok az albérleti díjakon. Így most az inflációt követve, az új bérlőnek már lényegesen magasabb lesz a bérleti díja. Nem befolyásolja a három százalékos hitel. Emelni kellett az infláció követés miatt is, de ennél magasabb díjat nem lehetne elkérni az adott lakásoknál. Hozzáteszem, igényes szép lakásokról beszélek.