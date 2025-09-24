Végleg bezár a kis belvárosi ékszerdoboz

A magyaróvári belvárosban a Covid és az energiaválság idején már sok üzlet bezárt. Most a mosonmagyaróvári Kórház utcában működő Ötlet Bazárra is a bezárás vár.

Bezár az Ötlet Bazár: Cselényi Kata utolsó napjait tölti a Kórház utcai üzletben.

Fotó: Mészely Réka

Bezár az Ötlet Bazár

A megnyitásától végig kísértük az Öltet Bazár működését. Cselényi Kata régi álmát valósította meg az üzlettel: nagyon sok, kézműveskedéshez szükséges eszközt kínált, de találtunk ott apró csecsebecséket is ajándékba. Bőséges kínálat várta a betérőket, és a tanácstalanokat is mindig segítette ötletekkel Kata.

– A magas bérleti díjat már nem tudom kigazdálkodni, ezért döntöttem a bezárás mellett. Nagyon fáj a szívem, hiszen az álmomat valósítottam meg ebben a kis belvárosi ékszerdobozban. Hatvan évesen nehéz lesz új munkát találnom – osztotta meg bánatát Kata.

Az üzlet most utolsó napjait éli: most az utolsó darabokat jelentős kedvezménnyel szerezhetjük be. Karácsony és húsvét mellett egyéb kedves ajándékok, dekortárgyak, hobbytermékek is még elérhetőek.