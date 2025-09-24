szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

13°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hobby

1 órája

Végleg bezár a kis belvárosi ékszerdoboz

Címkék#Mosonmagyaróvár#eszköz#álma#magyaróvári#Ötlet Bazár#energiaválság#ajándék#kézműveskedés

Utolsó napjait éli a mosonmagyaróvári üzlet, mely a hónap végén végleg bezár. Az Ötlet Bazár bezárását az üzemeltető, Cselényi Kata a magas bérleti díjjal indokolta. Még jelentős kedvezménnyel tudunk vásárolni a héten.

Mészely Réka

A magyaróvári belvárosban a Covid és az energiaválság idején már sok üzlet bezárt. Most a mosonmagyaróvári Kórház utcában működő Ötlet Bazárra is a bezárás vár.

Bezár az Ötlet Bazár: Cselényi Kata utolsó napjait tölti a Kórház utcai üzletben
Bezár az Ötlet Bazár: Cselényi Kata utolsó napjait tölti a Kórház utcai üzletben.
Fotó: Mészely Réka

Bezár az Ötlet Bazár

A megnyitásától végig kísértük az Öltet Bazár működését. Cselényi Kata régi álmát valósította meg az üzlettel: nagyon sok, kézműveskedéshez szükséges eszközt kínált, de találtunk ott apró csecsebecséket is ajándékba. Bőséges kínálat várta a betérőket, és a tanácstalanokat is mindig segítette ötletekkel Kata. 

– A magas bérleti díjat már nem tudom kigazdálkodni, ezért döntöttem a bezárás mellett. Nagyon fáj a szívem, hiszen az álmomat valósítottam meg ebben a kis belvárosi ékszerdobozban. Hatvan évesen nehéz lesz új munkát találnom – osztotta meg bánatát Kata.

Az üzlet most utolsó napjait éli: most az utolsó darabokat jelentős kedvezménnyel szerezhetjük be. Karácsony és húsvét mellett egyéb kedves ajándékok, dekortárgyak, hobbytermékek is még elérhetőek.  

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu