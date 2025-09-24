1 órája
Végleg bezár a kis belvárosi ékszerdoboz
Utolsó napjait éli a mosonmagyaróvári üzlet, mely a hónap végén végleg bezár. Az Ötlet Bazár bezárását az üzemeltető, Cselényi Kata a magas bérleti díjjal indokolta. Még jelentős kedvezménnyel tudunk vásárolni a héten.
A magyaróvári belvárosban a Covid és az energiaválság idején már sok üzlet bezárt. Most a mosonmagyaróvári Kórház utcában működő Ötlet Bazárra is a bezárás vár.
Bezár az Ötlet Bazár
A megnyitásától végig kísértük az Öltet Bazár működését. Cselényi Kata régi álmát valósította meg az üzlettel: nagyon sok, kézműveskedéshez szükséges eszközt kínált, de találtunk ott apró csecsebecséket is ajándékba. Bőséges kínálat várta a betérőket, és a tanácstalanokat is mindig segítette ötletekkel Kata.
– A magas bérleti díjat már nem tudom kigazdálkodni, ezért döntöttem a bezárás mellett. Nagyon fáj a szívem, hiszen az álmomat valósítottam meg ebben a kis belvárosi ékszerdobozban. Hatvan évesen nehéz lesz új munkát találnom – osztotta meg bánatát Kata.
Az üzlet most utolsó napjait éli: most az utolsó darabokat jelentős kedvezménnyel szerezhetjük be. Karácsony és húsvét mellett egyéb kedves ajándékok, dekortárgyak, hobbytermékek is még elérhetőek.