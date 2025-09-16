szeptember 16., kedd

Edit névnap

Fiatal tudósok és innovátorok

1 órája

Győr az egyik helyszíne a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiának

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 35. alkalommal rendezi meg az ország leginnovatívabb középiskolás diákjainak az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia versenyét (OTIO). Az OTIO egyik célja, hogy a tudomány és az innováció iránt elkötelezett fiataloknak platformot biztosítson a tudásmegosztásra.

Kisalföld.hu

A fiatal tudósok és innovátorok minél szélesebb körű bevonása érdekében idén első alkalommal regionális válogató események kerülnek megszervezésre az ország hat régiójában. A győri esemény lebonyolítását a Mobilis Interaktív Élményközpont vállalta, amely október 22-én először kerül megrendezésre. A Magyar Innovációs Szövetség a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával és a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel közösen hirdette meg a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát (OTIO), amely „Találd fel Magad!” címmel fut. Az idén 35. alkalommal meghirdetett verseny újdonsága, hogy Budapest mellett 6 nagyvárosban, köztük Győrött megrendezésre kerülő területi válogatón is várják az innováció iránt érdeklődő fiatalokat. 

OTIO győri fordulója innovátor fiataloknak, a képen Keszthelyi Bernadett, a Mobilis vezetője a sajtótájékoztatón
Fotó: Molcsányi Máté

OTIO győri fordulója innovátor fiataloknak

A győri regionális fordulót a Mobilis Interaktív Élményközpont és a Széchenyi István Egyetem közösen szervezi, ahol a tudomány és az innováció iránt érdeklődő diákok mutathatják meg ötleteiket 2025. október 22-én. A versenyre 14–20 év közötti középiskolások nevezhetnek egyénileg vagy párosan. A pályázatok a természettudományok, a matematika, az informatika és a környezetvédelem területéről érkezhetnek 2025. október 12. éjfél határidőig. Jelentkezési felület és minden további fontos információ a www.otio.hu oldalon a Győri területi válogató ikonra kattintva érhető el: https://form.123formbuilder.com/6876662/2025-2026-reg-gyor

Győr új helyszíne a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiának

Fotók: Molcsányi Máté

A tudomány kaland, az innováció lehetőség

A győri regionális válogatón a projektek poszteres formában kerülnek bemutatásra, melyek elbírálásához a Széchenyi István Egyetem vezető oktatóit, kutatóit és helyi vállalatok szakértőit kérték fel. A területi válogatókról a 2. fordulóba jutott pályázókat mentorálás és szakmai képzések kísérik, a Mobilisen zajló BE-UNI-QUE Tehetségműhely pedig külön felkészülési lehetőséget kínál számukra. A legsikeresebb projektek összdíjazása országos szinten meghaladja az 5 millió forintot, és a nyertesek nemzetközi innovációs versenyekre is kijuthatnak. A diákok emellett maximálisan plusz 100 felvételi pontot szerezhetnek. „A tudomány kaland, az innováció lehetőség – az OTIO pedig híd a diákok álmai és a jövő valósága között” – hangsúlyozták a szervezők a 2025. szeptember 16-án tartott győri sajtótájékoztatón. A tájékoztatót Keszthelyi Bernadett a Mobilis Interaktív Élményközpont ügyvezetője nyitotta meg, felszólalt dr. Dőry Tibor, a Magyar Innovációs Szövetség regionális  igazgatója és Lőrincz Gergő, a Széchenyi István Egyetem szolgáltatási- és brandigazgatója is, akik szeretnék, ha régióból minél több iskola és diák csatlakozna a programhoz.

 

 

