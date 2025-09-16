Győr az egyik helyszíne a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiának

A fiatal tudósok és innovátorok minél szélesebb körű bevonása érdekében idén első alkalommal regionális válogató események kerülnek megszervezésre az ország hat régiójában. A győri esemény lebonyolítását a Mobilis Interaktív Élményközpont vállalta, amely október 22-én először kerül megrendezésre. A Magyar Innovációs Szövetség a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával és a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel közösen hirdette meg a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát (OTIO), amely „Találd fel Magad!” címmel fut. Az idén 35. alkalommal meghirdetett verseny újdonsága, hogy Budapest mellett 6 nagyvárosban, köztük Győrött megrendezésre kerülő területi válogatón is várják az innováció iránt érdeklődő fiatalokat.

OTIO győri fordulója innovátor fiataloknak, a képen Keszthelyi Bernadett, a Mobilis vezetője a sajtótájékoztatón.

Fotó: Molcsányi Máté

OTIO győri fordulója innovátor fiataloknak

A győri regionális fordulót a Mobilis Interaktív Élményközpont és a Széchenyi István Egyetem közösen szervezi, ahol a tudomány és az innováció iránt érdeklődő diákok mutathatják meg ötleteiket 2025. október 22-én. A versenyre 14–20 év közötti középiskolások nevezhetnek egyénileg vagy párosan. A pályázatok a természettudományok, a matematika, az informatika és a környezetvédelem területéről érkezhetnek 2025. október 12. éjfél határidőig. Jelentkezési felület és minden további fontos információ a www.otio.hu oldalon a Győri területi válogató ikonra kattintva érhető el: https://form.123formbuilder.com/6876662/2025-2026-reg-gyor