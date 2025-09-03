Őszi díszbe öltözött Kópháza

A település lakói kreatív ötleteikkel varázsoltak őszi hangulatot, amelyekről a Kópházáért Za Koljnof Egyesület közösségi oldalán is folyamatosan osztanak meg fényképeket. A legkedveltebb alkotások készítőit jutalommal díjazzák.

A színes díszítések mellett a hétvégén a Kópházi Piknik is várja az érdeklődőket: két napon át zenés-táncos programokkal, helyi és országosan ismert előadókkal készülnek a szervezők az Önkormányzat támogatásával.