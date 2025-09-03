szeptember 3., szerda

Hilda névnap

21°
+35
+18
Szüret

Őszi díszbe öltözött Kópháza

Kópháza utcáin idén is szemet gyönyörködtető szüreti dekorációk fogadják a látogatókat.

A település lakói kreatív ötleteikkel varázsoltak őszi hangulatot, amelyekről a Kópházáért Za Koljnof Egyesület közösségi oldalán is folyamatosan osztanak meg fényképeket. A legkedveltebb alkotások készítőit jutalommal díjazzák.

A színes díszítések mellett a hétvégén a Kópházi Piknik is várja az érdeklődőket: két napon át zenés-táncos programokkal, helyi és országosan ismert előadókkal készülnek a szervezők az Önkormányzat támogatásával.

Szebbnél-szebb őszi díszek készültek már eddig is Kópházán Fotó: Kópházáért Za Koljnof Egyesület 

 

