Szüret
1 órája
Őszi díszbe öltözött Kópháza
Kópháza utcáin idén is szemet gyönyörködtető szüreti dekorációk fogadják a látogatókat.
A település lakói kreatív ötleteikkel varázsoltak őszi hangulatot, amelyekről a Kópházáért Za Koljnof Egyesület közösségi oldalán is folyamatosan osztanak meg fényképeket. A legkedveltebb alkotások készítőit jutalommal díjazzák.
A színes díszítések mellett a hétvégén a Kópházi Piknik is várja az érdeklődőket: két napon át zenés-táncos programokkal, helyi és országosan ismert előadókkal készülnek a szervezők az Önkormányzat támogatásával.
