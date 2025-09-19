Az ősz a remény évszaka - vajon miért szeretjük a vénasszonyok nyarát?

Beköszöntött az ősz. A nappalok rövidülnek, a reggelek csípősek, és a szekrény mélyéről elő kell keresni a pulóvereket, kabátokat. Mégis van bennünk egy kis titkos remény, amit ilyenkor mindannyian dédelgetünk, - én biztosan - hogy hamarosan ránk mosolyog a vénasszonyok nyara.

Megnyugtató az őszi napsütés Fotó: Kisalföld archív

Ősz: amikor simogat a meleg

De vajon miért szeretjük és vágyjuk ennyire? Talán azért, mert a vénasszonyok nyara olyan, mint egy utolsó, kedves, nagy mosoly a hideg, sötét és szürke tél előtt vagy egy ajtóban búcsúzkodó vendég, aki visszajön mégegyszer egy utolsó szóra. A vénasszonyok nyara nem tombol, nem harsog, csak csendben azt mondja:

Tessék, kaptok még pár napot, amikor lehet kabát nélkül sétálni, aranyló fényben kávézni a teraszon, és úgy tenni, mintha a nyár még mindig tartana!

Bár a nyári ruhák egy része a következő nyarat várja a szekrényben, a napszemüveg újra előkerül, mert a szeptemberi, októberi, sőt néha még a novemberi napfény is megajándékoz bennünket néhány simogató, melengető, igazi, aranyló nappal.

Engem mindig jókedvre derít. Van benne valami izgalmas. Igaz a levelek már hullanak, a nappalok pedig rövidülnek, de az egész mégis olyan, mint amikor az ember visszapörget egy filmet, vagy visszatapsol egy zenekart.

Meleg van, de nem hőség, a levegő illata is megváltozik, nem csoda, hogy ilyenkor mindenki kicsit felszabadultabb, mosolygósabb lesz. Talán ezért is szeretjük ennyire. Hiszen amikor már azt hisszük, vége a nyárnak, mégis kapunk tőle egy utolsó, meleg ölelést.