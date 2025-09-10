Összegyűjtöttük a Hold leglátványosabb előadásait 2025-ben - Érdemes lesz az égre nézni!

Vasárnap a szemfülesek a vérholdat láthatták. A Föld árnyéka teljesen eltakarta a Holdat, amely mélyvörös és rézszínű árnyalatokban ragyogott. A különleges színt a földi légkörön áthajló napfény okozta, ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is lángolóvá festi. Bár az ég sok helyen elég felhős volt, nem kell búslakodnia sokáig azoknak sem, akik lemaradtak róla. Mutatjuk, milyen égi izgalmakban lehet még részünk.

Forrás: pexels.com

Október 7. – Az év első szuperholdja

A Hold perigeumban, vagyis Földhöz legközelebbi pontjánál jár, így szokatlanul nagynak és fényesnek látszik majd. A leglátványosabb pillanat, amikor a horizont fölött felbukkan – ekkor a Hold szinte ezüstösen ragyogó óriásként tűnik fel az égen.

Forrás: pexels.com

November 5. – 2025 legnagyobb és legfényesebb holdja

Ez lesz az év igazi szenzációja: a legközelebbi telihold 2025-ben, amely akár 30%-kal nagyobbnak és sokkal fényesebbnek látszik, mint máskor. Egy varázslatos éjszaka, amelyet érdemes a szabad ég alatt tölteni.

Forrás: pexels.com

December 4. – Az év utolsó szuperholdja

A Hold búcsúelőadása téli hangulatban érkezik. A hideg évszak tiszta levegőjében a szuperhold fagyosan tiszta, kékes-fehér fényével világítja meg az éjszakát – méltó befejezése az évnek.

A vérholdról készült olvasói fotóinkat itt megtekintheti: