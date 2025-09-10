szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

23°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Égi csodák

1 órája

Összegyűjtöttük a Hold leglátványosabb előadásait 2025-ben - Érdemes lesz az égre nézni!

Címkék#Föld#szuperhold#Hold

Bár az égbolt minden éjszaka elkápráztat bennünket, vannak azonban olyan égi események, amelyek csak ritkán láthatóak. Mutatjuk, hogy a közeljövőben milyen különleges élményekben lehet részünk.

Kisalföld.hu

Vasárnap a szemfülesek a vérholdat láthatták. A Föld árnyéka teljesen eltakarta a Holdat, amely mélyvörös és rézszínű árnyalatokban ragyogott. A különleges színt a földi légkörön áthajló napfény okozta, ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is lángolóvá festi. Bár az ég sok helyen elég felhős volt, nem kell búslakodnia sokáig azoknak sem, akik lemaradtak róla. Mutatjuk, milyen égi izgalmakban lehet még részünk.

Forrás: pexels.com

Október 7. – Az év első szuperholdja

A Hold perigeumban, vagyis Földhöz legközelebbi pontjánál jár, így szokatlanul nagynak és fényesnek látszik majd. A leglátványosabb pillanat, amikor a horizont fölött felbukkan – ekkor a Hold szinte ezüstösen ragyogó óriásként tűnik fel az égen.

Forrás: pexels.com

November 5. – 2025 legnagyobb és legfényesebb holdja

Ez lesz az év igazi szenzációja: a legközelebbi telihold 2025-ben, amely akár 30%-kal nagyobbnak és sokkal fényesebbnek látszik, mint máskor. Egy varázslatos éjszaka, amelyet érdemes a szabad ég alatt tölteni.

Forrás: pexels.com

December 4. – Az év utolsó szuperholdja

A Hold búcsúelőadása téli hangulatban érkezik. A hideg évszak tiszta levegőjében a szuperhold fagyosan tiszta, kékes-fehér fényével világítja meg az éjszakát – méltó befejezése az évnek.

A vérholdról készült olvasói fotóinkat itt megtekintheti:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu