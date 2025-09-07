Országgyűlési képviselő reagált videójában a Tisza-adóra

A napokban Barcza Attila, országgyűlési képviselő közösségi oldalára feltöltött videójában, azokra a kommentekre válaszolt, amelyek a Tisza-adóval kapcsolatosak. A képviselő videójában elutasítja, és politikailag károsnak nevezi ezt a tervezetet és a reagálások legvégén határozottan a 15 százalékos adókulcs mellett teszi le a voksát.