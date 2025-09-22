Örömfutással is teljesíthető a testnevelés a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem 2023-ban indította útjára az Uni Győr Örömfutás rendhagyó sportesemény-sorozatát, amely egész éven át minden szombaton reggel 9 órakor rajtol az Egyetemi Sportparkból. A résztvevők 5 vagy 10 kilométeres futás, 5 kilométeres gyaloglás vagy 20 kilométeres kerékpározás közül választhatnak. A pályák a Püspökerdőben és a folyópartokon vezetnek, biztonságos és természeti szépségekben gazdag környezetben. Az utóbbi két évben már több mint kétezren regisztráltak az eseményre, és a sikeres teljesítések száma meghaladta a tizenháromezret. A programsorozat a város legnagyobb tömegsportrendezvényévé nőtte ki magát, ahol hetente átlagosan 2-300 fős mezőny áll rajthoz.

Rendszeresen több százan futnak szombatonként az Örömfutás keretében. Fotó: Uni Győr Örömfutás

Az Örömfutás nemcsak kikapcsolódást nyújtó sportprogram, hanem tanulmányi szempontból is értékes lehetőség: az egyetem hallgatói ezzel is teljesíthetik a testnevelés tantárgy követelményeit. A 2025–2026-os tanév őszi félévében az állóképesség és a sportági ismeretek kurzusokhoz is beszámítható az eseményen való részvétel.

„Tapasztalatunk szerint sok hallgató hosszabb távon is bekapcsolódik a programba. Ebben segít a hűségajándék-rendszer, amely ösztönzi a rendszerességet – vannak, akik már több mint húsz alkalomnál járnak. A mezőny színes, sok a nemzetközi hallgató is, számukra a szombat délelőtti időpont különösen kedvező. Fontos, hogy aki egyszer a megadott szintidőn belül ér célba – ami öt kilométeren 28 perc 30 másodperc, tíz kilométeren pedig 59 perc 30 másodperc –, azzal a félévre előírt követelmény teljesítettnek számít, hiszen ilyen eredmény csak rendszeres mozgással érhető el” – hangsúlyozta dr. Horváth Ákos, projektvezető.

Az általunk megkérdezett hallgatók szerint az Örömfutás valódi alternatívát jelent a testnevelés teljesítésére. Ők nemcsak a tanulmányi előnyöket emelték ki, hanem azt is, hogy a rendszeres részvétel kézzelfogható fejlődést hozott számukra.

Samu Alexandra kereskedelem és marketing szakos, másodéves hallgató Székesfehérvárról Győrbe költözve keresett olyan programot, ami egyszerre ad közösségi élményt és sportolási lehetőséget. „Erre kiváló volt az Örömfutás, ezért a testnevelés teljesítését is ezen keresztül választottam. Azóta is rendszeresen részt veszek a szombati futásokon, sokat javult az állóképességem is” – mondta.