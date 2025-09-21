Ennyi cica talált gazdára a Puha Praclik örökbefogadó napján Győrben - fotók

A kóbor és elhagyott cicák védőangyalait nagy szeretet övezi Győrben. A Győri Puha Praclik Egyesület rendszeresen szervez örökbefogadó napot, hogy a cicusok és leendő gazdik egymásra találhassanak. A 13 most szerencsés számnak bizonyult.

Boldog dorombolás, csillogó szemek. A vártnál is nagyobb siker volt az örökbefogadó nap. Sok-sok cica és gazdi talált egymásra.

Forrás: Győri Puha Praclik Egyesület/Facebook

Szerencsés tizenhármas

Menyus, Boldizsár, Yondu, Zabci, Köles, Dana, Tessa, Kuszkusz, Noncsi,Rory, Linett, Muki és Cseperke. Tizenhárom nagyon boldog cica neve, akik most szombaton találkoztak álom gazdiukkal a Győri Puha Praclik Egyesület örökbefogadó napján.

– Pénteken örökbe fogadtak tőlünk két cicát, akik szintén jöttek volna az örökbefogadó napra. Ma pedig egy család visszajött, hogy a szombaton örökbefogadott cica testvérét is magukhoz vegyék – meséli boldogan Rikovics Anita, az egyesület vezetője. – A látogatószám felülmúlta a várakozásainkat, rengetegen jöttek. Érdeklődők mellett, volt aki velünk szeretett volna találkozni, vagy adományt hozott esetleg kérdezni akart. Jó alkalom ez, hogy a reménybeli gazdik egyszerre több cicával is megismerkedjenek és lássák kivel vannak összhangba.

Tekintse meg a helyszínen készült képeket az apróságokról!: