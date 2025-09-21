1 órája
Ennyi cica talált gazdára a Puha Praclik örökbefogadó napján Győrben - fotók
A vártnál is nagyobb érdeklődés kísért a Győri Puha Pracli Egyesület örökbefogadó napját. A tündéri cicák közül több mint egy tucat vasárnap már új otthonában ébredt.
A kóbor és elhagyott cicák védőangyalait nagy szeretet övezi Győrben. A Győri Puha Praclik Egyesület rendszeresen szervez örökbefogadó napot, hogy a cicusok és leendő gazdik egymásra találhassanak. A 13 most szerencsés számnak bizonyult.
Szerencsés tizenhármas
Menyus, Boldizsár, Yondu, Zabci, Köles, Dana, Tessa, Kuszkusz, Noncsi,Rory, Linett, Muki és Cseperke. Tizenhárom nagyon boldog cica neve, akik most szombaton találkoztak álom gazdiukkal a Győri Puha Praclik Egyesület örökbefogadó napján.
– Pénteken örökbe fogadtak tőlünk két cicát, akik szintén jöttek volna az örökbefogadó napra. Ma pedig egy család visszajött, hogy a szombaton örökbefogadott cica testvérét is magukhoz vegyék – meséli boldogan Rikovics Anita, az egyesület vezetője. – A látogatószám felülmúlta a várakozásainkat, rengetegen jöttek. Érdeklődők mellett, volt aki velünk szeretett volna találkozni, vagy adományt hozott esetleg kérdezni akart. Jó alkalom ez, hogy a reménybeli gazdik egyszerre több cicával is megismerkedjenek és lássák kivel vannak összhangba.
Tekintse meg a helyszínen készült képeket az apróságokról!:
Ennyi cica talált gazdára a Puha Praclik örökbefogadó napjánFotók: Győri Puha Praclik Egyesület
Örökbefogadó nap után is telt ház
Huszon két cicával érkezett az egyesület és ha a három nap összesítését nézzük 16-an találtak új otthonra. Az egyesület azonban nem dőlhet hátra, a felszabaduló helyek azonnal beteltek.
– Előző nap valaki Vera kapubejáratánál hagyott négy kiscicát. Emellett egy állatorvosi rendelővel közösen dolgozunk egy Gyirmót közeli 50 fős kóbor macska kolónia ivartalanításán. Közülük 8-at hirtelen be kellett fogadnunk, szóval ismét 132 cica a létszámunk.
Rikovics Anita elmondta az elmúlt 5 évben közel 2000 macskát ivartalanítottak. A mentet állatok mellett az alapítvány ebbe öli minden forrását, de még mindig nem érkezett meg a várva várt változást. Különösen faluhelyeken még mindig nagyon sok a kóbor macska.
– Az örökbefogadó napon is fontos téma volt ez, többen jöttek hozzánk kérdésekkel az ivartalanítással kapcsolatban, nekik igyekszünk minden segítséget megadni.