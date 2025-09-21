szeptember 21., vasárnap

A vártnál is nagyobb érdeklődés

1 órája

Ennyi cica talált gazdára a Puha Praclik örökbefogadó napján Győrben - fotók

Címkék#örökbefogadó nap#Győri Puha Praclik Egyesület#örökbe fogadás#állatmentés

A vártnál is nagyobb érdeklődés kísért a Győri Puha Pracli Egyesület örökbefogadó napját. A tündéri cicák közül több mint egy tucat vasárnap már új otthonában ébredt.

Dániel Viktória

A kóbor és elhagyott cicák védőangyalait nagy szeretet övezi Győrben. A Győri Puha Praclik Egyesület rendszeresen szervez örökbefogadó napot, hogy a cicusok és leendő gazdik egymásra találhassanak. A 13 most szerencsés számnak bizonyult.

örökbefogadó nap
Boldog dorombolás, csillogó szemek. A vártnál is nagyobb siker volt az örökbefogadó nap. Sok-sok cica és gazdi talált egymásra.
Forrás: Győri Puha Praclik Egyesület/Facebook

Szerencsés tizenhármas

Menyus, Boldizsár, Yondu, Zabci, Köles, Dana, Tessa, Kuszkusz, Noncsi,Rory, Linett, Muki és Cseperke. Tizenhárom nagyon boldog cica neve, akik most szombaton találkoztak álom gazdiukkal a Győri Puha Praclik Egyesület örökbefogadó napján.

– Pénteken örökbe fogadtak tőlünk két cicát, akik szintén jöttek volna az örökbefogadó napra. Ma pedig egy család visszajött, hogy a szombaton örökbefogadott cica testvérét is magukhoz vegyék – meséli boldogan Rikovics Anita, az egyesület vezetője. – A látogatószám felülmúlta a várakozásainkat, rengetegen jöttek. Érdeklődők mellett, volt aki velünk szeretett volna találkozni, vagy adományt hozott esetleg kérdezni akart. Jó alkalom ez, hogy a reménybeli gazdik egyszerre több cicával is megismerkedjenek és lássák kivel vannak összhangba.

Tekintse meg a helyszínen készült képeket az apróságokról!:

Ennyi cica talált gazdára a Puha Praclik örökbefogadó napján

Fotók: Győri Puha Praclik Egyesület

Örökbefogadó nap után is telt ház

Huszon két cicával érkezett az egyesület és ha a három nap összesítését nézzük 16-an találtak új otthonra. Az egyesület azonban nem dőlhet hátra, a felszabaduló helyek azonnal beteltek.

– Előző nap valaki Vera kapubejáratánál hagyott négy kiscicát. Emellett egy állatorvosi rendelővel közösen dolgozunk egy Gyirmót közeli 50 fős kóbor macska kolónia ivartalanításán. Közülük 8-at hirtelen be kellett fogadnunk, szóval ismét 132 cica a létszámunk.

Rikovics Anita elmondta az elmúlt 5 évben közel 2000 macskát ivartalanítottak. A mentet állatok mellett az alapítvány ebbe öli minden forrását, de még mindig nem érkezett meg a várva várt változást. Különösen faluhelyeken még mindig nagyon sok a kóbor macska.

– Az örökbefogadó napon is fontos téma volt ez, többen jöttek hozzánk kérdésekkel az ivartalanítással kapcsolatban, nekik igyekszünk minden segítséget megadni.

 

