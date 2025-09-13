Óriási dugó alakult ki egy baleset miatt az M1-esen

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Herceghalomnál kiépített terelésben baleset történt az Útinform információi szerint. A 29-es km-nél egy sáv járható,

a torlódás közel 10 kilométeres.

Aki teheti, az Bicskénél letérve, az 1-es főúton kerülhet.