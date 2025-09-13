szeptember 13., szombat

Aki lehet kerüljön!

5 órája

Óriási dugó alakult ki egy baleset miatt az M1-esen

Címkék#m1#baleset#autópálya

Kisalföld.hu
Óriási dugó alakult ki egy baleset miatt az M1-esen

Fotó: Molcsányi Máté

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Herceghalomnál kiépített terelésben baleset történt az Útinform információi szerint. A 29-es km-nél egy sáv járható, 

a torlódás közel 10 kilométeres.

 Aki teheti, az Bicskénél letérve, az 1-es főúton kerülhet.

 

