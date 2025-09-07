szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Évadnyitó

11 perce

Élő közvetítés Kötcséről: Orbán Viktor szezonnyitója történelmet ír

Címkék#kormányfő#miniszterelnök#Orbán Viktor

Kötcsén vasárnap újra összegyűlt a jobboldali közösség, hogy meghallgassa aminusterlenök hagyományos szezonnyitó beszédét. Orbán Viktor felszólalása nálunk is megtekinthető.

Kisalföld.hu

A miniszterelnök szavai ezúttal először élőben közvetítve jutnak el a teljes ország közönségéhez, a közvetítés 16 órakor indul. Orbán Viktor kormányfő várhatóan a 2026-os választások „győzelmi tervéről”, a családpolitika folytatásáról és a gazdasági semlegesség elvéről szól majd. 

Orbán Viktor beszédét nálunk is követheti
Orbán Viktor beszédét nálunk is követheti
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Az elmúlt években innen indultak a nagy politikai üzenetek: a centrális erőtér koncepciója, a stabilitás hangsúlya, a külpolitikai értékelés és a gazdasági irányváltás. A 2025-ös kötcsei beszéd újabb mérföldkőnek ígérkezik.

Orbán Viktor beszéde élőben

A nap eseményei korábbi cikkünkben

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

A főbb témák

Ezek lehetnek a történelmi Orbán-beszéd fő elemei az Origo szerint

