Élő közvetítés Kötcséről: Orbán Viktor szezonnyitója történelmet ír

A miniszterelnök szavai ezúttal először élőben közvetítve jutnak el a teljes ország közönségéhez, a közvetítés 16 órakor indul. Orbán Viktor kormányfő várhatóan a 2026-os választások „győzelmi tervéről”, a családpolitika folytatásáról és a gazdasági semlegesség elvéről szól majd.

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Az elmúlt években innen indultak a nagy politikai üzenetek: a centrális erőtér koncepciója, a stabilitás hangsúlya, a külpolitikai értékelés és a gazdasági irányváltás. A 2025-ös kötcsei beszéd újabb mérföldkőnek ígérkezik.

Orbán Viktor beszéde élőben

