11 perce
Élő közvetítés Kötcséről: Orbán Viktor szezonnyitója történelmet ír
Kötcsén vasárnap újra összegyűlt a jobboldali közösség, hogy meghallgassa aminusterlenök hagyományos szezonnyitó beszédét. Orbán Viktor felszólalása nálunk is megtekinthető.
A miniszterelnök szavai ezúttal először élőben közvetítve jutnak el a teljes ország közönségéhez, a közvetítés 16 órakor indul. Orbán Viktor kormányfő várhatóan a 2026-os választások „győzelmi tervéről”, a családpolitika folytatásáról és a gazdasági semlegesség elvéről szól majd.
Az elmúlt években innen indultak a nagy politikai üzenetek: a centrális erőtér koncepciója, a stabilitás hangsúlya, a külpolitikai értékelés és a gazdasági irányváltás. A 2025-ös kötcsei beszéd újabb mérföldkőnek ígérkezik.
Orbán Viktor beszéde élőben
A nap eseményei korábbi cikkünkben.
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
A főbb témák
Ezek lehetnek a történelmi Orbán-beszéd fő elemei az Origo szerint.