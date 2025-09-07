szeptember 7., vasárnap

Évadnyitó

2 órája

Élő közvetítés Kötcséről: Orbán Viktor szezonnyitója történelmet ír

Címkék#kormányfő#miniszterelnök#Orbán Viktor

Kötcsén vasárnap újra összegyűlt a jobboldali közösség, hogy meghallgassa aminusterlenök hagyományos szezonnyitó beszédét. Orbán Viktor felszólalása nálunk is megtekinthető.

Kisalföld.hu

A miniszterelnök szavai ezúttal először élőben közvetítve jutnak el a teljes ország közönségéhez, a közvetítés 16 órakor indul. Orbán Viktor kormányfő várhatóan a 2026-os választások „győzelmi tervéről”, a családpolitika folytatásáról és a gazdasági semlegesség elvéről szól majd. 

Orbán Viktor beszédét nálunk is követheti
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Az elmúlt években innen indultak a nagy politikai üzenetek: a centrális erőtér koncepciója, a stabilitás hangsúlya, a külpolitikai értékelés és a gazdasági irányváltás. A 2025-ös kötcsei beszéd újabb mérföldkőnek ígérkezik.

 

A nap eseményei korábbi cikkünkben

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Erre nagyon kell figyelni a miniszterelnök szerint

Orbán Viktor kötcsei felszólalása végén közölte: Magyarország sikeréhez  kulcsfontosságúak a vezetői képességek. 

Ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni 

– figyelmeztetett. A 2026-os győzelem után a V4 megerősítését, a Patrióták európai csoportjának megkétszerezését és Brüsszel politikai „bevételét” ígérte.

 – 2026 őszén tartok majd egy izgalmas előadást – zárta beszédét a miniszterelnök.

 

A 2026-os győzelmi terv

A miniszterelnök jelezte: a Fidesz–KDNP ma az esélyes, saját felméréseik szerint a 106 körzetből 80-at megnyernének. Hangsúlyozta ugyanakkor: az esélyesség önmagában nem elég, azt munkával kell beváltani. A győzelmi terv végrehajtásáért az elnökség Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját jelölte ki felelősnek.

Orbán Viktor részletesen felsorolta a célzott gazdasági programot: adómentessé tették a csedet és a gyedet, növelték a családi adókedvezményt, elindították az otthonteremtési programot, vásárlási utalványt küldtek a nyugdíjasoknak, életre szóló adómentességet vezettek be a háromgyermekes és fiatal édesanyáknak, biztosítják a 13. havi nyugdíj kifizetését, valamint a béremeléseket. – Amit mondunk, azt mindig megcsináljuk – hangsúlyozta.

A kormányfő leszögezte: a digitális építkezést fel kell gyorsítani, mert a politikai küzdelem ma a digitális térben zajlik. Emlékeztetett a békemenetek fontosságára, a kormányképességi verseny megnyerésére és a nemzeti konzultációk mozgósítóerejére is.

A miniszterelnök mindenkitől azt kérte, hogy tegyen meg mindent a közös célért. Békemeneteket kell szervezni, és elindítanak egy újabb nemzeti konzultációt is a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről is. 

Két út áll hazánk előtt

A miniszterelnök világossá tette: hazánk előtt két stratégiai lehetőség áll. 

  • Az egyik, hogy csatlakozik a brüsszeli politikához – ezt a DK és a Tisza Párt képviseli. Orbán Viktor hangsúlyozta, ez káoszba és szegénységbe taszítaná az országot: segélyalapú gazdaság, többkulcsos adó, a rezsicsökkentés feladása, a családtámogatások átalakítása, Ukrajna támogatása és EU-tagsága, a migrációs paktum elfogadása, valamint az euró bevezetése következne belőle.
  • A másik út a magyar modell folytatása: munkaalapú állam, nemzeti gazdaságpolitika, békepárti álláspont, kimaradás a közös adósságokból, Ukrajna esetében tagság helyett stratégiai partnerség, önálló energiapolitika, a migráció elutasítása, a V4 megerősítése és kiegyensúlyozott kapcsolatok az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal. 

Orbán Viktor közölte: ez utóbbi modell a békén, a közös piacon, a saját pénzen és a függetlenségen alapul.

Adósságba kergetnék Európát

A miniszterelnök a beszédében arról is beszélt, hogy az unió most azzal próbálkozik, hogy megmentse azt a formáját, ami jelenleg is létezik, ennek a neve pedig közös eladósodás.

Szerinte ebbe mindenkit be akarnak rántani, így jött létre az Amerikai Egyesült Államok is annak idején. A terv pontosan ugyanez itt is, ennek pedig a legjobb eszköze Ukrajna. Az unió vezetői azt gondolják, hogy amivel a legkönnyebben le lehet nyomni egy közös adósságot a tagállamok torkán, az orosz–ukrán háború és Ukrajna felvétele az unóba. Ezzel pedig szerinte az a probléma, hogy az ukrán állam felvétele az uniónak belépést jelent a háborúba.

Leszögezte: az európaiak tévednek, Ukrajna uniós tagsága közvetetten vagy közvetlenül, de mindenképp belevisz minket a háborúba, ráadásul tönkrevernék az uniót gazdasági értelemben is. Mi következik mindebből a következő 1-2 évben? Orbán Viktor szerint az unió mellékszereplő marad a világpolitikában. Felhívta a figyelmet arra, hogy veszélybe kerül a váltógazdálkodás, ami a demokráciák egyik legfőbb eleme, ráadásul még az ellenfeleiket sem engedik indulni a választásokon. Példaként említette Franciaországban Marine Le Pent vagy Németországban az AfD-t. 

Ezért nem ment tönkre hazánk

Orbán Viktor szerint hazánk azért nem ment tönkre, mert időben, 2010-ben leváltunk az európai gazdasági modellről, ami egy segélyalapú gazdaság. Orbán Viktor rámutatott: mi egy másfélét építettünk fel, amit munkaalapúnak lehet nevezni. Ennek legfontosabb eleme többek között a munkaerőpiaci szabályozás, ami sokkal rugalmasabb, mint a nyugati országokban: az alapelve, hogy

aki dolgozni akar, az dolgozzon.

Más a munkanélkülisegély-rendszer és az adórendszer is, csak nálunk van egykulcsos rendszer. Külön kiemelte a családtámogatási rendszert is: míg a Nyugat alanyi jogon adja a pluszpénzt, Magyarország munkához köti. Megemlítette még, hogy a nyugati országokkal ellentétben Magyarországon nincs örökösödési adó, van tranzakciós illeték, van szektorális adó, rezsicsökkentés alapú az energiapolitika, van kifektetéstámogatás, kiemelkedő otthonteremtés támogatási rendszer van, itt a legjobb a nők egzisztenciális biztonsága. 

Hangsúlyozta: ezek nem felületes, hanem mély, lényegi különbségek.

A magyar gazdasági rendszert úgy is le lehetne írni, hogy a vajból kell hogy a kenyér szélére is jusson 

– tette hozzá.

 

Ez a megoldás segíthet kiláballni a bajból Európának

A kormányfő szerint kiút az unió mélyreható átszervezése. Egy „körkörös Európa” modellje, amelyben a tagállamok eltérő szinteken kapcsolódhatnak egymáshoz. Ennek első, legkülső körében azok az országok helyezkednének el, amelyek csupán két területen akarnak együttműködni: a katonai biztonságban és az energiabiztonságban. Ide sorolható Törökország, az Egyesült Királyság, de akár Ukrajna is.

A második kör a közös piacot jelentené. Itt azok az államok kapnának helyet, amelyek a biztonság mellett a gazdasági együttműködésből is részesedni kívánnak, hasonlóan a mostani EU-s belső piachoz.

A harmadik kör a közös pénzhez, vagyis az eurózónához kapcsolódna. Itt már a közös monetáris politika mögé közös költségvetés is társulna, ami stabilitást biztosítana az érintett tagállamoknak.

Negyedikként említette, hogy a legbelső kör pedig a politikai unió lenne, ahol nemcsak a gazdasági együttműködés, hanem közös politikai elvek és értékek is kötelezően érvényesülnének. Ide tartozna a migrációhoz, a jogállamisághoz vagy a társadalmi kérdésekhez kapcsolódó közös szabályozás és annak kikényszeríthetősége is.

A kormányfő leszögezte, csak egy ilyen körkörös, rugalmas szerkezet biztosíthatja, hogy az európai országok különböző szintű együttműködésekben, de mégis közösen működjenek. Ha erre nem áll át az unió, a kormányfő szerint „legfeljebb még egy hétéves költségvetés készülhet el, aztán szétbomlik”.

Ha nem állunk át erre a rendre, az unió szétbomlik

− tette hozzá.

Rossz európai vezetésről árulkodnak a számok

A miniszterelnök az Európai Unió helyzetével kapcsolatban felidézte: 2008-ban az EU még a világ gazdasági teljesítményének 25 százalékát adta, míg az Egyesült Államok 23-at. Ma az arány megfordult, az amerikaiak 27, az európaiak viszont csupán 17 százalékot képviselnek. 

„Ez egyértelműen a rossz európai vezetés következménye” – idézte a Magyar Nemzet

Orbán Viktor kijelentette: az Európai Unió jelenleg a szétfeslés állapotába lépett, és ha ez így folytatódik, a szervezet legfeljebb még egy hétéves költségvetést tud elfogadni. „Ez lesz az Unió utolsó költségvetése, ha nem történik gyökeres változás” – fogalmazott.

Orbán Viktor bizakodik a V4 tekintetében

Orbán Viktor szerint a legfőbb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve aligha. 

Ugyanakkor pozitívan nyilatkozott Lengyelországról, ahol szerinte kezd végetérni az új elnök miatt a liberális hegemónia, ami a Visegrádi Négyekre is jó hatással lehet. Leszögezte: a Nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.

Mi lesz veled, Európa?

Orbán Viktor felidézte: Kötcsén tavaly felállítottak egy tézist, amely szerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Mint mondta, a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok amiket csak ezekkel lehet megérteni. Azonban ez az iszlamizációval kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg. 

Mindemellett a kormányfő szerint az Egyesült Államok szétbontja a jelenlegi ismert világgazdaságot és a saját gazdaságukat helyben szeretnék fejleszteni. Ennek fényében mi történik Európában? Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve, aligha. 

A tiszások kakaskodnak, a Fidesz betartja az ígéreteit

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Orbán Viktor éles különbséget vázolt fel a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt között: az ellenfél titkolózásával szemben a kormányoldal a nyíltságot választotta. „Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, és szerinte a jövőben, a 2026-os választáson is ez lesz a döntő kérdés: kiben lehet bízni?

A miniszterelnök úgy véli: a Tisza Párt nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli.

− Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas – utalt a miniszterelnök Magyar Péterre. 

Magyar Péter embere az agresszió mellett döntött

Ruszin-Szendi Romulusz sajtómunkással lökdösődött, miközben jól látni, milyen gyér az érdeklődés a Tisza kötcsei próbálkozása iránt. 

A főbb témák

Ezek lehetnek a történelmi Orbán-beszéd fő elemei az Origo szerint

