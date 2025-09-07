szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

16°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Polgári piknik

35 perce

Orbán Viktor Kötcsén: élőben lesz látható a helyzetértékelés

Címkék#Kötcse#miniszterelnök#Orbán Viktor#Polgári Magyarországért Alapítvány

A 2025-ös kötcsei polgári piknik minden eddiginél különlegesebb lesz. Ami viszont változatlan: Orbán Viktor miniszterelnök az idén is felszólal. A helyzetértékelés mellett a jövő feladatai is minden bizonnyal szóba kerülnek majd, és ezt most élőben is lehet majd követni.

Kisalföld.hu

A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári pikniket vasárnap rendezik meg Kötcsén. Orbán Viktor 2004 óta itt mondja el politikai évadnyitó beszédét, amely idén először a közösségi médiában élőben is követhető lesz.

Orbán Viktor Kötcsén: élőben lesz látható a helyzetértékelés
Orbán Viktor idei kötcsei beszédét élőben lehet követni
Forrás: MW

Milyen témákat érinthet Orbán Viktor?

A miniszterelnök várhatóan a 2026-os választásokról, az uniós kihívásokról, a háborús helyzetről és a gazdasági kilátásokról fog beszélni. A kötcsei beszédek hagyományosan meghatározzák a politikai évad irányait, most is jelentős üzenetek hangzanak majd el, ahogy arról a Magyar Nemzet írt. A miniszterlenöki beszéd 16 órakor kezdődik, de addig is érdemes követni a Kisalföldet, percről percre számolunk be a kötcsei polgári piknik és a nap eseményeiről.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Adóemelési tervei miatt támadások érik, mégis Kötcsére hívja híveit Magyar Péter

Magyar Péter vasárnapra Kötcsére hívta támogatóit, arra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja beszédét. A Tisza Párt ezzel igyekszik napirenden maradni, miközben kiszivárgott: többkulcsos, progresszív adórendszert akarnak bevezetni. Tarr Zoltán alelnök nyíltan elmondta, hogy adóemelés csak a választás után lehet téma.

A kötcsei rendezvények biztonsági okokból rendkívüli készültségben zajlanak. A rendőrség és a TEK egész napos útlezárásokkal, ellenőrzésekkel és szigorú intézkedésekkel készül.
Forrás: Magyar Nemzet

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu