Orbán Viktor Kötcsén: élőben lesz látható a helyzetértékelés

A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári pikniket vasárnap rendezik meg Kötcsén. Orbán Viktor 2004 óta itt mondja el politikai évadnyitó beszédét, amely idén először a közösségi médiában élőben is követhető lesz.

Orbán Viktor idei kötcsei beszédét élőben lehet követni

Forrás: MW

Milyen témákat érinthet Orbán Viktor?

A miniszterelnök várhatóan a 2026-os választásokról, az uniós kihívásokról, a háborús helyzetről és a gazdasági kilátásokról fog beszélni. A kötcsei beszédek hagyományosan meghatározzák a politikai évad irányait, most is jelentős üzenetek hangzanak majd el, ahogy arról a Magyar Nemzet írt. A miniszterlenöki beszéd 16 órakor kezdődik, de addig is érdemes követni a Kisalföldet, percről percre számolunk be a kötcsei polgári piknik és a nap eseményeiről.