Orbán Viktor Kötcsén: élőben lesz látható a helyzetértékelés
A 2025-ös kötcsei polgári piknik minden eddiginél különlegesebb lesz. Ami viszont változatlan: Orbán Viktor miniszterelnök az idén is felszólal. A helyzetértékelés mellett a jövő feladatai is minden bizonnyal szóba kerülnek majd, és ezt most élőben is lehet majd követni.
A Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett polgári pikniket vasárnap rendezik meg Kötcsén. Orbán Viktor 2004 óta itt mondja el politikai évadnyitó beszédét, amely idén először a közösségi médiában élőben is követhető lesz.
Milyen témákat érinthet Orbán Viktor?
A miniszterelnök várhatóan a 2026-os választásokról, az uniós kihívásokról, a háborús helyzetről és a gazdasági kilátásokról fog beszélni. A kötcsei beszédek hagyományosan meghatározzák a politikai évad irányait, most is jelentős üzenetek hangzanak majd el, ahogy arról a Magyar Nemzet írt. A miniszterlenöki beszéd 16 órakor kezdődik, de addig is érdemes követni a Kisalföldet, percről percre számolunk be a kötcsei polgári piknik és a nap eseményeiről.
A Polgári Magyarországért Alapítvány közölte: a kötcsei piknik idei mottója a segítségnyújtás a háború áldozatainak családjai felé
Adóemelési tervei miatt támadások érik, mégis Kötcsére hívja híveit Magyar Péter
Magyar Péter vasárnapra Kötcsére hívta támogatóit, arra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja beszédét. A Tisza Párt ezzel igyekszik napirenden maradni, miközben kiszivárgott: többkulcsos, progresszív adórendszert akarnak bevezetni. Tarr Zoltán alelnök nyíltan elmondta, hogy adóemelés csak a választás után lehet téma.
A kötcsei rendezvények biztonsági okokból rendkívüli készültségben zajlanak. A rendőrség és a TEK egész napos útlezárásokkal, ellenőrzésekkel és szigorú intézkedésekkel készül.
