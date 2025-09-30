Felújítják az öntésmajori kultúrházat, pályázati támogatással korszerűsítik az épületet

Több folyamatban lévő, vagy már befejezett beruházásról számolt be a közelmúltban a kapuvári önkormányzat, ezek közül az egyik nagyon fontos fejlesztés a közigazgatásilag Kapuvárhoz tartozó Öntésmajor kultúrházának felújítása. Az épület a falu központjában áll, a kapuvári Rábaközi Művelődési Központhoz tartozik. Helyet ad a községi rendezvényeknek, eseményeknek és a helyiek, akik kicsi, de nagyon aktív közösséget alkotnak, igencsak várják a korszerűsítését. Öntésmajorban már dolgoznak a szakemberek.

Az öntésmajori kultúrházat a kapuvári önkormányzat pályázati támogatással újítja fel. Fotó: Önkormányzat

Megkezdték az öntésmajori kultúrház felújítását

Az önkormányzat az Élhető településfejlesztés Kapuváron című pályázatával nyert 297,2 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást. A projekt részként már megvalósult a Felsőmező utcai játszótér felújítása.

A program további fejlesztési eleme az öntésmajori kultúrház felújítása, valamint a kerékpárút építése az Ipartelepi úton. Öntésmajorban többek között elvégzik a teljes tetőhéjazat cseréjét, a homlokzat hőszigetelését, kialakítják az akadálymentes mosdót, felújítják a vizesblokkot korszerűsítik a belső villamoshálózatot, festik a belső falakat, valamint az épület külső akadálymentesítése is szerepel a tervekben. A kivitelező cég a munkaterületet már augusztusban átvette, a beruházásra 180 nap áll rendelkezésére.