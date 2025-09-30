szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás pályázattal

1 órája

Felújítják az öntésmajori kultúrházat, pályázati támogatással korszerűsítik az épületet

Címkék#vizesblokk#tetőhéjazat#Élhető településfejlesztés Kapuvár#kultúrház#Öntésmajor#pályázat#Kapuvár

A kapuvári önkormányzat megbízásából elkezdődött az öntésmajori kultúrház felújítása. A város pályázati támogatást nyert a beruházáshoz, mely során az épület teljes korszerűsítésén esik át. Az öntésmajoriak nagyon várták már a fejlesztést.

Cs. Kovács Attila

Több folyamatban lévő, vagy már befejezett beruházásról számolt be a közelmúltban a kapuvári önkormányzat, ezek közül az egyik nagyon fontos fejlesztés a közigazgatásilag Kapuvárhoz tartozó Öntésmajor kultúrházának felújítása. Az épület a falu központjában áll, a kapuvári Rábaközi Művelődési Központhoz tartozik. Helyet ad a községi rendezvényeknek, eseményeknek és a helyiek, akik kicsi, de nagyon aktív közösséget alkotnak, igencsak várják a korszerűsítését. Öntésmajorban már dolgoznak a szakemberek.

Öntésmajor kultúrházát felújítják.
Az öntésmajori kultúrházat a kapuvári önkormányzat pályázati támogatással újítja fel. Fotó: Önkormányzat

Megkezdték az öntésmajori kultúrház felújítását

Az önkormányzat az Élhető településfejlesztés Kapuváron című pályázatával nyert 297,2 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást. A projekt részként már megvalósult a Felsőmező utcai játszótér felújítása. 

A program további fejlesztési eleme az öntésmajori kultúrház felújítása, valamint a kerékpárút építése az Ipartelepi úton. Öntésmajorban többek között elvégzik a teljes tetőhéjazat cseréjét, a homlokzat hőszigetelését, kialakítják az akadálymentes mosdót, felújítják a vizesblokkot korszerűsítik a belső villamoshálózatot, festik a belső falakat, valamint az épület külső akadálymentesítése is szerepel a tervekben. A kivitelező cég a munkaterületet már augusztusban átvette, a beruházásra 180 nap áll rendelkezésére.

Időközben elkészült Kapuváron a járdafelújítás az Osli úton. A térkő újrarakásával és pótlásával, illetve az egyoldali újraszegélyezéssel megújult a járda a gazdabolttól egészen a gyalogos hídig. Biztonságosabb és kényelmesebb lett a közlekedés a szakaszon. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu