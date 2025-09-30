1 órája
A 1,5 milliós betelepülési hozzájárulásról tartottak lakossági fórumot Győrújbaráton
Lakossági tájékoztatót és fórumot rendezett a győrújbaráti képviselő-testület a nemrég hozott önazonossági törvénnyel és a helyi rendelettel kapcsolatban hétfőn délután. A testület szeptemberi ülésén az önazonossági törvény alapján személyi jogvédelmi eszközként lakcímlétesítési engedély és 1,5 millió forintos betelepülési hozzájárulás bevezetéséről döntött.
A helyi önazonossági törvény felhatalmazása alapján a helyi rendelet értelmében Győrújbaráton csak olyan ingatlanba lehet lakcímet létesíteni, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakó rendeltetésű (lakás, lakóépület) besorolásban szerepel. A lakcím bejelentéshez az önkormányzat honlapján található kérelmet kell kitölteni és hiánytalanul beadni a győrújbaráti polgármesteri hivatalba. A betelepülési hozzájárulás összege 1,5 millió forint, aminek befizetéséről a lakcím bejelentéshez nyilatkozni kell. Az a betelepülő, aki ingatlant vásárol és utána lakcímet kíván létesíteni egyszeri 1,5 millió forint összegű betelepülési hozzájárulást köteles megfizetni. A kormányhivatalban csak a jegyző által kiadott igazolás birtokában lehet menni lakcímet létesíteni.
Az önazonossági törvény helyi adottságra szabása
A rendelet megjelenése után a település közösségi oldalain nagyon sok hozzászólás, kérdés merült fel a rendelettel kapcsolatban, sokan negatívan fogadták az új rendelkezést. A testület úgy gondolta, lakossági fórumon részletezi a faluban élőknek, hogy miért vezették be a rendelkezést és mit is takar. Az előzetes érdeklődés és a facebook bejegyzések miatt sok résztvevőre számítottak a képviselők, akik teljes létszámban jelen voltak a jegyzővel és aljegyzővel egyetemben. Végül is mindössze 8-an érdeklődő érkezett a fórumra, de így is akadt kibeszélni való.
A helyzet értékelése
Mint a jegyző elmondta, a rendelet megalkotása előtt a testület elvégezte a helyzet értékelését. Ebben számba vettek minden körülményt.
A betelepülési hozzájárulás bevezetéséről tartottak fórumot GyőrújbarátonFotók: Molcsányi Máté
Demográfiai változások
Győrújbarát az elmúlt években jelentős demográfiai változáson ment keresztül. Győr közelsége, a kedvező természeti adottságok, valamint a nyugodt, családbarát környezet egyre több új lakót vonzott a településre. A betelepülés következtében a lakosságszám folyamatosan emelkedik, ami közvetlen hatással van a közszolgáltatások iránti igényekre.
A népesség nyilvántartás adatai alapján
- 2020-ban 7704 fő,
- 2021-ben, 7739 fő,
- 2022-ben 7 983 fő,
- 2023-ban 8141 fő,
- 2024-ben 8197 fő volt a település lakóinak száma.
- A 2020-tól 2024-ig 10,7 százalékkal emelkedett az állandó lakosok száma, ami nyaranta mintegy ezer fővel növekszik.
A képviselő-testület az elmúlt ciklusban is törekedett a lélekszám növekedésének lassítására. A faluban az utóbbi időkben rohamosan nőtt az új építések száma, elsősorban a lakóépületeké. A településrendezési terv korábbi döntéseinek következményeként sok fejlesztési terület található a településen, amely újonnan beépítésre szánt vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő területként szerepel a helyi építési szabályzatban. Ezeken a területeken a beépítés előtt településrendezési szerződést kell kötni, mivel a terület még külterület vagy belterület, de nem rendelkezik a HÉSZ által előírt teljes közművesítéssel. A valóságban azonban, főleg az egyszerű bejelentéssel építhető épületek esetében a szerződéskötés sokszor elmarad. Nem volt az önkormányzat birtokában jogi eszköz. Az önkormányzat ennek a problémának a kezelésére kívánt megoldást találni, mert a településen koordinálatlanul beindult építkezések megállítása és az ütemezések meghatározása közérdek.
Helyi lehetőségek
Az önkormányzat az elmúlt ciklusban több rendeletben változtatási tilalmat rendelt el a rendezési terv felülvizsgálatáig ott, ahol fennáll a veszély a hiányos infrastruktúrával rendelkező területen egyszerű bejelentéssel történő lakóépületek bejelentésére. A rendezési terv felülvizsgálat eredményeképpen több, mint 80.000 négyzetméter került visszaminősítésre a jogszabályi előírások betartása mellett.
Mi a helyzet a gyümölcstárolókkal?
Az elmúlt években egyre nagyobb számban jelentek meg a mezőgazdasági kert övezetben a mezőgazdasági gyümölcstároló épületek. A település domborzati viszonyai, úthálózata alkalmatlan az ilyen jellegű intenzív beépítésre. A helyi építési szabályzat módosítására volt szükség a kertes mezőgazdasági övezetekben (Mk) a beépítési lehetőségek korlátozása, a kert műveléséhez szükséges építmény, szerszámtároló, gyömölcstároló építési lehetőség fenntartása mellett. A módosítás hatálybalépéséig a várható nem kívánatos építkezések elkerülése érdekében változtatási tilalom elrendelése volt szükséges a település összes kertes mezőgazdasági (Mk) övezetébe eső telkekre.
A hatályos jogszabályok lehetővé teszik a mezőgazdasági tárolókba való bejelentkezést, azokat kvázi lakásokká léptetve elő. Mindez azonban ellentétben áll a terület valódi mezőgazdasági kertterületi státusával. A különféle tárolókkal beépített kertek nem lakóterületek, a műszaki és településfenntartási érvek mentén soha nem is lesznek azok. Ennek érdekében az önkormányzat 2023. decemberében megszigorította, korlátozta a beépítési feltételeket.
A betelepülés pozitív és negatív hatásai
- A demográfiai változás komoly kihívásokat is eredményezett, különösen az intézményi kapacitások és az infrastruktúra területén. A betelepülés gazdasági szempontból élénkítő hatással bírt. Új vállalkozások jelentek meg, a fiatal családok megtelepedése kedvező demográfiai tendenciát vetít előre. Ugyanakkor a lakosságszám gyors növekedése túlterhelte a meglévő intézményrendszert.
- A bölcsőde, óvoda és iskola kapacitása nem tudta követni a megnövekedett igényeket, ami férőhelyhiányhoz vezethet. Az egészségügyi ellátásban szintén tapasztalható a túlterheltség, különösen a háziorvosi, gyermekorvosi körzetek esetében. Az infrastruktúra terén is jelentős feszültségek alakultak ki.
- A közlekedési hálózat nem megfelelően illeszkedik a megnövekedett forgalomhoz, parkolási nehézségek és torlódások jellemzik a forgalmasabb időszakokat. A benépesedett területek egy része nehezen megközelíthető, mentő, tűzoltó, közlekedése, a hulladékelszállítás jelentős problémát okoz.
- A közműhálózat – beleértve a víz-, szennyvíz- és elektromos rendszert – elavult, és nem minden esetben képes kiszolgálni az új lakóterületeket. Emellett hiány mutatkozik közösségi terek, játszóterek és sportlétesítmények terén is, amelyek elengedhetetlenek a közösségi élet fenntartásához.
A település karakterének megőrzése szempontjából különösen fontos, hogy a fejlődés tudatosan és fenntartható módon történjen. A hagyományos falusias jelleg, a közösségi összetartás és a helyi identitás fokozatosan háttérbe szorulhat, ha a növekedés nem megfelelően szabályozott. Az önkormányzat feladatköre jelentősen bővült. A feladatellátás finanszírozása jelentős többletforrásokat igényel, amelyek nem minden esetben állnak rendelkezésre a helyi költségvetésben. Az intézmények és a közműhálózat fejlesztéséhez külső források bevonása szükséges, miközben az önkormányzat pályázati lehetőségei rendkívül korlátozottak.
Az önkormányzat által bevezetett helyi önazonosság védelme érdekében alkalmazandó jogvédelmi eszköz által biztosított korlátozás a közösséget védi. A korlátozás célja helyi közösség önazonosságának védelme, a település társadalmi és gazdasági fenntarthatóságának biztosítása.
A lakcímbejelentés engedélyhez kötése arányos korlátozást jelent, hiszen ezzel gátat lehet szabni a nem lakás céljára épült építményekbe történő bejelentkezéseknek, ami az egyéb övezetek beépülését jelentené. A lakcímbejelentési korlátozás nem tiltja a letelepedést, csupán kizárja a fiktív vagy gazdasági célú, nem lakóépülethez kötődő bejelentkezést.
Az 1,5 millió forintos betelepülési hozzájárulás arányos, mert a befizetésből származó forrásokat a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja az önkormányzat. Az összeg mértéke nem elrettentő, hanem ésszerű kompenzáció. A hozzájárulás összege az ingatlanárakhoz igazodik, ami a településen előforduló 50-200 milliós ingatlanárak esetében nem minősül aránytalannak. Mint ahogy a fórum egyik résztvevője megjegyezte, a másfél millió forint átlagosan egy négyzetméter ára.
A rendelet életbe lépés után a településen a lakcímbejelentés
Dr. Szalma-Milkovits Eszter jegyző tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a korlátozó rendelkezések feltehetőleg minden 10 emberből hármat fognak érinteni, ugyanis többféle törvényi mentességi ok létezik.
a) a településen lakóhellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező személy hozzátartozója, továbbá akinek a település a származási helye
b) bizonyítja vagy legalább valószínűsíti, hogy a születését követő tíz évben maga vagy valamely hozzátartozója legalább tizenkét hónapot a településen élt
c) állami vagy önkormányzati foglalkoztatottként – ideértve az állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok foglalkoztatottjait is –, e munkavégzése érdekében települ be a településre;
d) nem tartozik a c) pont hatálya alá, azonban bizonyítja, hogy a betelepülése célja a településen munkavégzésre irányuló tevékenység végzése
e) lakáscélú állami támogatással történő ingatlanszerzéssel érintett;
f) az egyház vagy egyházi jogi személy alkalmazottja;
g) a településen működő köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tanulója vagy hallgatója;
h) a településen hitéleti, egészségügyi, sport, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi vagy büntetés-végrehajtási intézményben vagy intézetben él;
i) az a)–g) pont szerinti feltételnek megfelelő személy közeli hozzátartozója.
Az egyik felszólaló egy 2006-ban épített "gyümölcstároló"-ként nyilvántartott épületet vásárolt és fejlesztett. Oda be is van jelentkezve, de az új szabályozás miatt attól tart, hogy nem fogja tudni eladni majd az ingatlant, hiszen oda most már a rendelet szerint nem lehet bejelentkezni. Egy másik felszólaló az albérletbe adott ingatlanok kérdését vetette fel, de mint a jegyző megjegyezte, ebben az esetben is lehet a törvényi mentességekkel élni.
A most meghozott rendeletet sokan üdvözölték a településen, de nyilván a tapasztalatok birtokában lehet még finomítani rajta.