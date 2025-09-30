A 1,5 milliós betelepülési hozzájárulásról tartottak lakossági fórumot Győrújbaráton

A helyi önazonossági törvény felhatalmazása alapján a helyi rendelet értelmében Győrújbaráton csak olyan ingatlanba lehet lakcímet létesíteni, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakó rendeltetésű (lakás, lakóépület) besorolásban szerepel. A lakcím bejelentéshez az önkormányzat honlapján található kérelmet kell kitölteni és hiánytalanul beadni a győrújbaráti polgármesteri hivatalba. A betelepülési hozzájárulás összege 1,5 millió forint, aminek befizetéséről a lakcím bejelentéshez nyilatkozni kell. Az a betelepülő, aki ingatlant vásárol és utána lakcímet kíván létesíteni egyszeri 1,5 millió forint összegű betelepülési hozzájárulást köteles megfizetni. A kormányhivatalban csak a jegyző által kiadott igazolás birtokában lehet menni lakcímet létesíteni.

Az önazonossági törvény helyi rendeletéről tartott a képviselő-testület lakossági fórumot.

Fotó: B.A.

Az önazonossági törvény helyi adottságra szabása

A rendelet megjelenése után a település közösségi oldalain nagyon sok hozzászólás, kérdés merült fel a rendelettel kapcsolatban, sokan negatívan fogadták az új rendelkezést. A testület úgy gondolta, lakossági fórumon részletezi a faluban élőknek, hogy miért vezették be a rendelkezést és mit is takar. Az előzetes érdeklődés és a facebook bejegyzések miatt sok résztvevőre számítottak a képviselők, akik teljes létszámban jelen voltak a jegyzővel és aljegyzővel egyetemben. Végül is mindössze 8-an érdeklődő érkezett a fórumra, de így is akadt kibeszélni való.

A helyzet értékelése

Mint a jegyző elmondta, a rendelet megalkotása előtt a testület elvégezte a helyzet értékelését. Ebben számba vettek minden körülményt.