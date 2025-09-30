szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vége a gyümölcstárolóba való költözésnek

2 órája

A 1,5 milliós betelepülési hozzájárulásról tartottak lakossági fórumot Győrújbaráton

Címkék#lakcím#önazonossági törvény#Győrújbarát#testület#tilalom

Lakossági tájékoztatót és fórumot rendezett a győrújbaráti képviselő-testület a nemrég hozott önazonossági törvénnyel és a helyi rendelettel kapcsolatban hétfőn délután. A testület szeptemberi ülésén az önazonossági törvény alapján személyi jogvédelmi eszközként lakcímlétesítési engedély és 1,5 millió forintos betelepülési hozzájárulás bevezetéséről döntött.

Barki Andrea

A helyi önazonossági törvény felhatalmazása alapján a helyi rendelet értelmében Győrújbaráton csak olyan ingatlanba lehet lakcímet létesíteni, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakó rendeltetésű (lakás, lakóépület) besorolásban szerepel. A lakcím bejelentéshez az önkormányzat honlapján található kérelmet kell kitölteni és hiánytalanul beadni a győrújbaráti polgármesteri hivatalba. A betelepülési hozzájárulás összege 1,5 millió forint, aminek befizetéséről a lakcím bejelentéshez nyilatkozni kell. Az a betelepülő, aki ingatlant vásárol és utána lakcímet kíván létesíteni egyszeri 1,5 millió forint összegű betelepülési hozzájárulást köteles megfizetni. A kormányhivatalban csak a jegyző által kiadott igazolás birtokában lehet menni lakcímet létesíteni.

önazonossági törvény
Az önazonossági törvény helyi rendeletéről tartott a képviselő-testület lakossági fórumot.
Fotó: B.A.

Az önazonossági törvény helyi adottságra szabása

A rendelet megjelenése után a település közösségi oldalain nagyon sok hozzászólás, kérdés merült fel a rendelettel kapcsolatban, sokan negatívan fogadták az új rendelkezést. A testület úgy gondolta, lakossági fórumon részletezi a faluban élőknek, hogy miért vezették be a rendelkezést és mit is takar. Az előzetes érdeklődés és a facebook bejegyzések miatt sok résztvevőre számítottak a képviselők, akik teljes létszámban jelen voltak a jegyzővel és aljegyzővel egyetemben. Végül is mindössze 8-an érdeklődő érkezett a fórumra, de így is akadt kibeszélni való.

 

A helyzet értékelése

Mint a jegyző elmondta, a rendelet megalkotása előtt a testület elvégezte a helyzet értékelését. Ebben számba vettek minden körülményt. 

A betelepülési hozzájárulás bevezetéséről tartottak fórumot Győrújbaráton

Fotók: Molcsányi Máté

Demográfiai változások
Győrújbarát az elmúlt években jelentős demográfiai változáson ment keresztül. Győr közelsége, a kedvező természeti adottságok, valamint a nyugodt, családbarát környezet egyre több új lakót vonzott a településre. A betelepülés következtében a lakosságszám folyamatosan emelkedik, ami közvetlen hatással van a közszolgáltatások iránti igényekre.
A népesség nyilvántartás adatai alapján 

  • 2020-ban 7704 fő, 
  • 2021-ben, 7739 fő, 
  • 2022-ben 7 983 fő,
  • 2023-ban 8141 fő, 
  • 2024-ben 8197 fő volt a település lakóinak száma. 
  • A 2020-tól 2024-ig 10,7 százalékkal emelkedett az állandó lakosok száma, ami nyaranta mintegy ezer fővel növekszik.
önazonossági törvény
Győrújbarát

A képviselő-testület az elmúlt ciklusban is törekedett a lélekszám növekedésének lassítására. A faluban az utóbbi időkben rohamosan nőtt az új építések száma, elsősorban a lakóépületeké. A településrendezési terv korábbi döntéseinek következményeként sok fejlesztési terület található a településen, amely újonnan beépítésre szánt vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő területként szerepel a helyi építési szabályzatban.  Ezeken a területeken a beépítés előtt településrendezési szerződést kell kötni, mivel a terület még külterület vagy belterület, de nem rendelkezik a HÉSZ által előírt teljes közművesítéssel. A valóságban azonban, főleg az egyszerű bejelentéssel építhető épületek esetében a szerződéskötés sokszor elmarad. Nem volt az önkormányzat birtokában jogi eszköz. Az önkormányzat ennek a problémának a kezelésére kívánt megoldást találni, mert a településen koordinálatlanul beindult építkezések megállítása és az ütemezések meghatározása közérdek.

Helyi lehetőségek

Az önkormányzat az elmúlt ciklusban több rendeletben változtatási tilalmat rendelt el a rendezési terv felülvizsgálatáig ott, ahol fennáll a veszély a hiányos infrastruktúrával rendelkező területen egyszerű bejelentéssel történő lakóépületek bejelentésére. A rendezési terv felülvizsgálat eredményeképpen több, mint 80.000 négyzetméter került visszaminősítésre a jogszabályi előírások betartása mellett.                                                               

Mi a helyzet a gyümölcstárolókkal?

Az elmúlt években egyre nagyobb számban jelentek meg a mezőgazdasági kert övezetben a mezőgazdasági gyümölcstároló épületek. A település domborzati viszonyai, úthálózata alkalmatlan az ilyen jellegű intenzív beépítésre. A helyi építési szabályzat módosítására volt  szükség a kertes mezőgazdasági övezetekben (Mk) a beépítési lehetőségek korlátozása, a kert műveléséhez szükséges építmény, szerszámtároló, gyömölcstároló építési lehetőség fenntartása mellett. A módosítás hatálybalépéséig a várható nem kívánatos építkezések elkerülése érdekében változtatási tilalom elrendelése volt szükséges a település összes kertes mezőgazdasági (Mk) övezetébe eső telkekre.

A hatályos  jogszabályok lehetővé teszik a mezőgazdasági tárolókba való bejelentkezést, azokat kvázi lakásokká léptetve elő. Mindez azonban ellentétben áll a terület valódi mezőgazdasági kertterületi státusával. A különféle tárolókkal beépített kertek nem lakóterületek, a műszaki és településfenntartási érvek mentén soha nem is lesznek azok. Ennek érdekében az önkormányzat 2023. decemberében megszigorította, korlátozta a beépítési feltételeket.

A betelepülés pozitív és negatív hatásai 

  • A demográfiai változás komoly kihívásokat is eredményezett, különösen az intézményi kapacitások és az infrastruktúra területén. A betelepülés gazdasági szempontból élénkítő hatással bírt. Új vállalkozások jelentek meg, a fiatal családok megtelepedése kedvező demográfiai tendenciát vetít előre. Ugyanakkor a lakosságszám gyors növekedése túlterhelte a meglévő intézményrendszert. 
  • A bölcsőde, óvoda és iskola kapacitása nem tudta követni a megnövekedett igényeket, ami férőhelyhiányhoz vezethet. Az egészségügyi ellátásban szintén tapasztalható a túlterheltség, különösen a háziorvosi, gyermekorvosi körzetek esetében. Az infrastruktúra terén is jelentős feszültségek alakultak ki. 
  • A közlekedési hálózat nem megfelelően illeszkedik a megnövekedett forgalomhoz, parkolási nehézségek és torlódások jellemzik a forgalmasabb időszakokat. A benépesedett területek egy része nehezen megközelíthető, mentő, tűzoltó, közlekedése, a hulladékelszállítás jelentős problémát okoz. 
  • A közműhálózat – beleértve a víz-, szennyvíz- és elektromos rendszert – elavult, és nem minden esetben képes kiszolgálni az új lakóterületeket. Emellett hiány mutatkozik közösségi terek, játszóterek és sportlétesítmények terén is, amelyek elengedhetetlenek a közösségi élet fenntartásához.
    A település karakterének megőrzése szempontjából különösen fontos, hogy a fejlődés tudatosan és fenntartható módon történjen. A hagyományos falusias jelleg, a közösségi összetartás és a helyi identitás fokozatosan háttérbe szorulhat, ha a növekedés nem megfelelően szabályozott. Az önkormányzat feladatköre jelentősen bővült. A feladatellátás finanszírozása jelentős többletforrásokat igényel, amelyek nem minden esetben állnak rendelkezésre a helyi költségvetésben. Az intézmények és a közműhálózat fejlesztéséhez külső források bevonása szükséges, miközben  az önkormányzat pályázati lehetőségei rendkívül korlátozottak.                           

Az önkormányzat által bevezetett helyi önazonosság védelme érdekében alkalmazandó jogvédelmi eszköz által biztosított korlátozás a közösséget védi. A korlátozás célja helyi közösség önazonosságának védelme, a település társadalmi és gazdasági fenntarthatóságának biztosítása. 

A lakcímbejelentés engedélyhez kötése arányos korlátozást jelent, hiszen ezzel gátat lehet szabni a nem lakás céljára épült építményekbe történő bejelentkezéseknek, ami az egyéb övezetek beépülését jelentené. A lakcímbejelentési korlátozás nem tiltja a letelepedést, csupán kizárja a fiktív vagy gazdasági célú, nem lakóépülethez kötődő bejelentkezést. 

Az 1,5 millió forintos betelepülési hozzájárulás arányos, mert a befizetésből származó forrásokat a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja az önkormányzat. Az összeg mértéke nem elrettentő, hanem ésszerű kompenzáció. A hozzájárulás összege az ingatlanárakhoz igazodik, ami a településen előforduló 50-200 milliós ingatlanárak esetében nem minősül aránytalannak. Mint ahogy a fórum egyik résztvevője megjegyezte, a másfél millió forint átlagosan egy négyzetméter ára.  

A rendelet életbe lépés után a településen a lakcímbejelentés

Dr. Szalma-Milkovits Eszter jegyző tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a korlátozó rendelkezések feltehetőleg minden 10 emberből hármat fognak érinteni, ugyanis többféle  törvényi mentességi ok létezik.
a)  a településen lakóhellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező személy hozzátartozója, továbbá akinek a település a származási helye
b)  bizonyítja vagy legalább valószínűsíti, hogy a születését követő tíz évben maga vagy valamely hozzátartozója legalább tizenkét hónapot a településen élt
c)  állami vagy önkormányzati foglalkoztatottként – ideértve az állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok foglalkoztatottjait is –, e munkavégzése érdekében települ be a településre;
d) nem tartozik a c) pont hatálya alá, azonban bizonyítja, hogy a betelepülése célja a településen munkavégzésre irányuló tevékenység végzése
e) lakáscélú állami támogatással történő ingatlanszerzéssel érintett;
f) az egyház vagy egyházi jogi személy alkalmazottja;
g) a településen működő köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tanulója vagy hallgatója;
h) a településen hitéleti, egészségügyi, sport, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi vagy büntetés-végrehajtási intézményben vagy intézetben él;
i) az a)–g) pont szerinti feltételnek megfelelő személy közeli hozzátartozója.

önazonossági törvény
A tájékoztatásra csak páran voltak kíváncsiak.

Az egyik felszólaló egy 2006-ban épített "gyümölcstároló"-ként nyilvántartott épületet vásárolt és fejlesztett. Oda be is van jelentkezve, de az új szabályozás miatt attól tart, hogy nem fogja tudni eladni majd az ingatlant, hiszen oda most már a rendelet szerint nem lehet bejelentkezni. Egy másik felszólaló az albérletbe adott ingatlanok kérdését vetette fel, de mint a jegyző megjegyezte, ebben az esetben is lehet a törvényi mentességekkel élni.

A most meghozott rendeletet sokan üdvözölték a településen, de nyilván a tapasztalatok birtokában lehet még finomítani rajta.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu