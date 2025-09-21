Omlásveszély: ne várjuk meg, míg a NAV intézkedik, annak csúnya büntetés lesz a vége

Ha a tulajdonos nem teljesíti a hatóság előírását, az ügy végrehajtásra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) kerül. Ahogy a NAV a közleményében írja: először felszólít az önkéntes teljesítésre, majd bírságokat szab ki. Ha ez sem vezet eredményre, megszervezi a munkálatokat, azonban a költségeket a tulajdonosnak kell fizetnie. Mint ahogy arról portálunkon mi is beszámoltunk: tavaly októberben betondarab zuhant járókelőre egy debreceni épület erkélyéről, amelynek következtében az idős ember olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy belehalt sérüléseibe. Az eset sajnos nem egyedi. Szinte minden hónapban érkeznek olyan hírek, amelyek omlásveszélyről szólnak, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem végződnek súlyos balesettel.

Omlásveszély: ha egy épület, épületrész élet- vagy balesetveszélyes, vagy engedély nélkül épült és nem tehető szabályossá, az illetékes kormányhivatal bontást vagy – kisebb sérülésnél, hiányosságnál – javítást rendelhet el, például egy veszélyes kéménynél, hiányos tetőzetnél.

Omlásveszély, felszólítás, bírság

Ahogy a NAV közleményében olvasható: élet- és balesetveszélyes helyzetben a NAV felhívás nélkül, azonnal intézkedik, kiválasztva a legolcsóbb szakszerű ajánlatot a beavatkozásra. A költséget ilyenkor is a tulajdonos fizeti, végső esetben végrehajtással.

Közös tulajdonnál a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek: mindenki az egész munkáért és költségért felelős, nem csak a saját tulajdoni részéért.

Ezért a hatóság előírásait célszerű inkább saját szervezésben, minél előbb teljesíteni, mert ezzel elkerülhető a bírság és minden extra költség. Ha az elrendelt munkát a kötelezett időközben mégis elvégezte, ajánlott erről haladéktalanul értesítenie a NAV-ot, megelőzve, hogy a hatóság szakemberek bevonásával intézkedjen, hiszen annak költségeit is neki kell megfizetnie.