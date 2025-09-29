Kevesen hittek a Dunakapu téri olajfákban, de rácáfoltak a kétkedőkre – Itt a bizonyíték, fotóval

Három apró fácska eresztett gyökeret a Dunakapu téren a Pulzus szobor mellett, amikor június harmadikán civil kezdeményezésre elültették azokat. A közösségi médiában nagy visszhangot kapott az eset, sokan gondolják azt, hogy a mediterrán növényeknek nincs keresnivalójuk a győri belvárosban, és egyébként sem való az olajfa növénynek ez a klíma.

Pápai Szabolcs kezében az olajfa apró bogyóját tartja. További képekért görgessen lejjebb!

Fotó: Schuller Vivien

A hozzávetőleg másfél méter magas fácskák nőttek, terebélyesedtek, a világoszöld leveleket a júniusi elültetésük óta növesztették, úgy nézem, már kétszer akkorák, mint voltak

– mutatta Pápai Szabolcs, a kezdeményezés egyik elindítója.

Sőt, több bogyót is termett, van amelyik már feketére érett. Ez egy kis, frissen ültetett olajfától igazán szép eredmény. Jól érzik itt magukat, ehhez kétség sem fér. Kis bogyó nekik, nagy lépés Győrnek!

– foglalta össze az ötletgazda, utalva arra, hogy a klímaváltozás nem hogy az ajtónkon kopog, itt van velünk, erre utalnak a forró nyarak és az enyhe telek, amikre válaszokat kell adni.

Az olajfák örökzöld növények, nem dobják le a leveleiket télen sem, mint a lombhullatók. Így míg más fák kopaszon várják az enyhet adó tavaszt, addig a belvárosi olajfák zölden, gazdag lombkoronával fogják az arra járókat örvendeztetni.

