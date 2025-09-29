2 órája
Kevesen hittek a Dunakapu téri olajfákban, de rácáfoltak a kétkedőkre – Itt a bizonyíték, fotóval
Igencsak jól érzik magukat a győri belvárosban a Dunakapu tér olajfái. A nyár derekán elültetett három kis fa már nem is olyan kicsi. Mit üzennek ezzel azok a fák a mi éghajlatunkon, amik a mediterrániumban őshonosak?
Három apró fácska eresztett gyökeret a Dunakapu téren a Pulzus szobor mellett, amikor június harmadikán civil kezdeményezésre elültették azokat. A közösségi médiában nagy visszhangot kapott az eset, sokan gondolják azt, hogy a mediterrán növényeknek nincs keresnivalójuk a győri belvárosban, és egyébként sem való az olajfa növénynek ez a klíma.
A hozzávetőleg másfél méter magas fácskák nőttek, terebélyesedtek, a világoszöld leveleket a júniusi elültetésük óta növesztették, úgy nézem, már kétszer akkorák, mint voltak
– mutatta Pápai Szabolcs, a kezdeményezés egyik elindítója.
Sőt, több bogyót is termett, van amelyik már feketére érett. Ez egy kis, frissen ültetett olajfától igazán szép eredmény. Jól érzik itt magukat, ehhez kétség sem fér. Kis bogyó nekik, nagy lépés Győrnek!
– foglalta össze az ötletgazda, utalva arra, hogy a klímaváltozás nem hogy az ajtónkon kopog, itt van velünk, erre utalnak a forró nyarak és az enyhe telek, amikre válaszokat kell adni.
Az olajfák örökzöld növények, nem dobják le a leveleiket télen sem, mint a lombhullatók. Így míg más fák kopaszon várják az enyhet adó tavaszt, addig a belvárosi olajfák zölden, gazdag lombkoronával fogják az arra járókat örvendeztetni.
Kevesen hittek a Dunakapu téri olajfákban, de rácáfoltak a kétkedőkreFotók: Schuller Vivien
A jeges vizet is bírja az olajfa
Pápai Szabolcs Kajárpécen él, ahol kertjében kizárólag mediterrán növényeket telepített, széles körű tapasztalatra tett szert az olajfákkal kapcsolatban is.
Ugyan valóban jóval enyhébbek a telek, mint pár évtizede, de azért előfordul egy-egy zimankósabb, extrémebb nap. Egy alkalommal az olajfáim hetekig jeges vízben álltak, de hosszú távon nem okozott nekik gondot, sőt a következő évben erősebbé és ellenállóbbá váltak
– emlékezett vissza Pápai Szabolcs.
Ha lesznek is hidegebb napok, a Dunakapu téri olajfák állni fogják a megpróbáltatásokat. Bízom benne, hogy nem kell azzal számolnunk, hogy tartósan, huzamosabb ideig kemény fagyok lesznek nálunk.
A Dunakapu téri olajfák csak a kezdet volt
A kezdeményezés a Pannoterra, a MAG Instruments Kft., a Bahia és a győri civilek összefogásával valósult meg, valamint a győri önkormányzat támogatásával. Pápai Szabolcs kérdésünkre elárulta, a mediterrán projekt hamarosan folytatódik, kenderpálmát, mandulafenyőt és oszlopos cédrust ültetnek a közeljövőben a város különböző pontjain.
