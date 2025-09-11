1 órája
Veszélyben a nyuszik: Sopron mellett azonosították a nyúlpestist
A házi és vadon élő nyulakat érinti a baktériumos megbetegedés, a nyúlpestis. Emberre közvetlenül nem veszélyes, de közvetve a másodlagos fertőzések állatról emberre is átterjedhetnek.
Bécs és Alsó-Ausztria után Burgenlandot is elérte a nyúlpestis. Eddig főként a házinyulakat veszélyeztetette a betegség, ám egy új mutáció miatt a mezei nyúl is veszélyessé vált a baktérium. Az első igazolt esetet Kismarton környékén regisztrálták - írta a volksgruppen.orf.at.
Szúnyogok és kullancsok útján terjed a nyúlpestis
A veszélyes baktérium szúnyogok, kullancsok és más rovarok útján terjed, és könnyen átterjed állatról állatra – figyelmeztet Charlotte Klement állatorvos. Mivel a fertőzés gyorsan terjed, a szakértők a betegség további burgenlandi terjedésére számítanak.
Nemcsak a vadon élő nyulak vannak veszélyben: már egyes tenyészetekben is megjelent a kór. A Kaninchenzüchter szövetség vezetője, Werner Zinkl szerint a megfelelő ólhigiénia segíthet megelőzni a fertőzést, de ritkán még így is előfordulnak esetek.
Kutyára és emberre is átterjedhet a betegség
A betegség tünetei közé tartoznak a duzzadt szemek, levertség és gyors lefolyás: a fertőzött állatok többsége 1–2 héten belül elpusztul. Bár a vírus emberre nem veszélyes, vigyázni kell, mert a myxomatózist követően egy bakteriális fertőzés, a tularémia is kialakulhat – ez már kutyára és emberre is átterjedhet.
A tartomány egy monitoringprogramot indított a Vadkutató Intézettel együttműködésben. Arra kérik a kirándulókat, hogy ne nyúljanak elhullott nyulakhoz, kutyáikat pedig tartsák pórázon. Aki tetemet talál, azonnal jelezze a helyi vadászoknak.
A szakértők szerint a betegség tovább fog terjedni, így fokozott figyelemre van szükség – mind a természetjárók, mind a nyúltartók részéről.