Veszélyben a nyuszik: Sopron mellett azonosították a nyúlpestist

Bécs és Alsó-Ausztria után Burgenlandot is elérte a nyúlpestis. Eddig főként a házinyulakat veszélyeztetette a betegség, ám egy új mutáció miatt a mezei nyúl is veszélyessé vált a baktérium. Az első igazolt esetet Kismarton környékén regisztrálták - írta a volksgruppen.orf.at.

Nyúlpestist azonosítottak Burgenlandban. Forrás: Shutterstock

Szúnyogok és kullancsok útján terjed a nyúlpestis

A veszélyes baktérium szúnyogok, kullancsok és más rovarok útján terjed, és könnyen átterjed állatról állatra – figyelmeztet Charlotte Klement állatorvos. Mivel a fertőzés gyorsan terjed, a szakértők a betegség további burgenlandi terjedésére számítanak.

Nemcsak a vadon élő nyulak vannak veszélyben: már egyes tenyészetekben is megjelent a kór. A Kaninchenzüchter szövetség vezetője, Werner Zinkl szerint a megfelelő ólhigiénia segíthet megelőzni a fertőzést, de ritkán még így is előfordulnak esetek.

Kutyára és emberre is átterjedhet a betegség

A betegség tünetei közé tartoznak a duzzadt szemek, levertség és gyors lefolyás: a fertőzött állatok többsége 1–2 héten belül elpusztul. Bár a vírus emberre nem veszélyes, vigyázni kell, mert a myxomatózist követően egy bakteriális fertőzés, a tularémia is kialakulhat – ez már kutyára és emberre is átterjedhet.

A tartomány egy monitoringprogramot indított a Vadkutató Intézettel együttműködésben. Arra kérik a kirándulókat, hogy ne nyúljanak elhullott nyulakhoz, kutyáikat pedig tartsák pórázon. Aki tetemet talál, azonnal jelezze a helyi vadászoknak.

A szakértők szerint a betegség tovább fog terjedni, így fokozott figyelemre van szükség – mind a természetjárók, mind a nyúltartók részéről.