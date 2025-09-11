szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

23°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fertőzés

1 órája

Veszélyben a nyuszik: Sopron mellett azonosították a nyúlpestist

Címkék#nyúl#Burgenland#Ausztria

A házi és vadon élő nyulakat érinti a baktériumos megbetegedés, a nyúlpestis. Emberre közvetlenül nem veszélyes, de közvetve a másodlagos fertőzések állatról emberre is átterjedhetnek.

Kisalföld.hu

Bécs és Alsó-Ausztria után Burgenlandot is elérte a nyúlpestis. Eddig főként a házinyulakat veszélyeztetette a betegség, ám egy új mutáció miatt a mezei nyúl is veszélyessé vált a baktérium. Az első igazolt esetet Kismarton környékén regisztrálták - írta a volksgruppen.orf.at.

nyúlpestis
Nyúlpestist azonosítottak Burgenlandban. Forrás: Shutterstock

Szúnyogok és kullancsok útján terjed a nyúlpestis

A veszélyes baktérium szúnyogok, kullancsok és más rovarok útján terjed, és könnyen átterjed állatról állatra – figyelmeztet Charlotte Klement állatorvos. Mivel a fertőzés gyorsan terjed, a szakértők a betegség további burgenlandi terjedésére számítanak.

Nemcsak a vadon élő nyulak vannak veszélyben: már egyes tenyészetekben is megjelent a kór. A Kaninchenzüchter szövetség vezetője, Werner Zinkl szerint a megfelelő ólhigiénia segíthet megelőzni a fertőzést, de ritkán még így is előfordulnak esetek.

Kutyára és emberre is átterjedhet a betegség

A betegség tünetei közé tartoznak a duzzadt szemek, levertség és gyors lefolyás: a fertőzött állatok többsége 1–2 héten belül elpusztul. Bár a vírus emberre nem veszélyes, vigyázni kell, mert a myxomatózist követően egy bakteriális fertőzés, a tularémia is kialakulhat – ez már kutyára és emberre is átterjedhet.

A tartomány egy monitoringprogramot indított a Vadkutató Intézettel együttműködésben. Arra kérik a kirándulókat, hogy ne nyúljanak elhullott nyulakhoz, kutyáikat pedig tartsák pórázon. Aki tetemet talál, azonnal jelezze a helyi vadászoknak.

A szakértők szerint a betegség tovább fog terjedni, így fokozott figyelemre van szükség – mind a természetjárók, mind a nyúltartók részéről.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu