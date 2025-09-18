szeptember 18., csütörtök

Idősen is fittek

1 órája

Nyugdíjasok mászták meg a nyúli dombot – Sok fotó

Címkék#nyúli túra#program#nyugdíjas

Közel kétszázötven szépkorú húzott kényelmes kondicipőt, hogy részt vegyen a már hagyományosnak mondható nyúli túrán. Sok fotót hoztunk a programról, nyúli túra képekben.

Nyugdíjasok mászták meg a nyúli dombot – Sok fotó

A nyúli túra kétszázötven nyugdíjast vonzott szeptember 18-án. Itt az indulás előtti pillanatokba nézhetünk bele. További fotókért görgessen lejjebb!

Fotó: Csapó Balázs

Idősen is lehetünk fittek: ezt bizonyítja az a sok lelkes nyugdíjas, aki szeptember 18-án Nyúlon kirándult. A nyúli túra a környék nyugdíjasait mozgatta meg. 

A nyúli túra kétszázötven nyugdíjast vonzott szeptember 18-án. Itt az indulás előtti pillanatokba nézhetünk bele. További fotókért görgessen lejjebb!
Fotó: Csapó Balázs

Húsz településről érkeztek vendégek hozzánk 

– tudtuk meg a nyúli nyugdíjas klub alapítójától, Géberné Gombás Mártitól. – A vármegye nyugdíjas klubjainak hagyományos túrájára kétszázötvenen érkeztek, ennyien járjuk körbe a a nyúli „hegyet”.

Három távon indult a nagy csapat, a legfittebbek a nyúli kilátót vették célba.

– A hegyen pincéket látogattunk, a programok egész nap tartottak. Zsíros kenyér, nyúli bor, zene, tánc és örömtánc is tette felejthetetlenné a napot – sorolta Géberné Gombás Márti

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotóit a nyúli túra bemelegítő pillanatairól!

Nyugdíjasok mászták meg a nyúli dombot

Fotók: Csapó Balázs

 

