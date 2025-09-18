1 órája
Nyugdíjasok mászták meg a nyúli dombot – Sok fotó
Közel kétszázötven szépkorú húzott kényelmes kondicipőt, hogy részt vegyen a már hagyományosnak mondható nyúli túrán. Sok fotót hoztunk a programról, nyúli túra képekben.
A nyúli túra kétszázötven nyugdíjast vonzott szeptember 18-án. Itt az indulás előtti pillanatokba nézhetünk bele. További fotókért görgessen lejjebb!
Fotó: Csapó Balázs
Idősen is lehetünk fittek: ezt bizonyítja az a sok lelkes nyugdíjas, aki szeptember 18-án Nyúlon kirándult. A nyúli túra a környék nyugdíjasait mozgatta meg.
Húsz településről érkeztek vendégek hozzánk
– tudtuk meg a nyúli nyugdíjas klub alapítójától, Géberné Gombás Mártitól. – A vármegye nyugdíjas klubjainak hagyományos túrájára kétszázötvenen érkeztek, ennyien járjuk körbe a a nyúli „hegyet”.
Három távon indult a nagy csapat, a legfittebbek a nyúli kilátót vették célba.
– A hegyen pincéket látogattunk, a programok egész nap tartottak. Zsíros kenyér, nyúli bor, zene, tánc és örömtánc is tette felejthetetlenné a napot – sorolta Géberné Gombás Márti.
Nyugdíjasok mászták meg a nyúli dombotFotók: Csapó Balázs