Nyugdíjasok mászták meg a nyúli dombot – Sok fotó

Idősen is lehetünk fittek: ezt bizonyítja az a sok lelkes nyugdíjas, aki szeptember 18-án Nyúlon kirándult. A nyúli túra a környék nyugdíjasait mozgatta meg.

A nyúli túra kétszázötven nyugdíjast vonzott szeptember 18-án. Itt az indulás előtti pillanatokba nézhetünk bele. További fotókért görgessen lejjebb!

Fotó: Csapó Balázs

Húsz településről érkeztek vendégek hozzánk

– tudtuk meg a nyúli nyugdíjas klub alapítójától, Géberné Gombás Mártitól. – A vármegye nyugdíjas klubjainak hagyományos túrájára kétszázötvenen érkeztek, ennyien járjuk körbe a a nyúli „hegyet”.

Három távon indult a nagy csapat, a legfittebbek a nyúli kilátót vették célba.

– A hegyen pincéket látogattunk, a programok egész nap tartottak. Zsíros kenyér, nyúli bor, zene, tánc és örömtánc is tette felejthetetlenné a napot – sorolta Géberné Gombás Márti.

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotóit a nyúli túra bemelegítő pillanatairól!