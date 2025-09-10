43 perce
Példátlan összefogás - Helyi közösség újította fel az óvodások udvarát - fotók
Hatalmas összefogásból valósult meg az idén 60 éves intézmény 20 éves épületének udvara, amin közel 100 nyúli önkéntes és vállalkozó dolgozott egész nyáron. Véghajrában a nyúli óvoda udvarának felújítása. Jövő héten már birtokba vehetik a gyerekek a megújult játszóhelyet és játékokat.
- Hatalmas mérföldkő az óvodánk életében, hogy a helyi közösségi összefogásból megújult az intézmény udvara. A nyúli óvoda idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, de a jelenlegi épület 20 éve áll itt, amelyen láthatóan fogott az idő vasfoga. Főként a játékelemek körül lévő gumilapok váltak balesetveszélyessé, illetve a vízelvezetés is komoly gondot jelentett - fogalmazott Bán Csabáné, nyúli óvodavezető.
Tettek mezejére léptek! - Összefogtak és sikerült
Másfél, két éve kezdtek azon gondolkodni, hogyan tudnák felújítani a gyerekek játszóhelyét. Végül tavaly Kiss Olivérné alpolgármester asszony és Buzásné Kata képviselő tervei alapján önkéntesek bevonásával és a közösség összefogásával megvalósult a nagy álom. - Ők mertek nagyobbat álmodni és végül az egész óvoda udvart felújították. Már az utolsó simításokat végzik a szakemberek és az önkéntesek. A gyerekek kíváncsian figyelik a fejleményeket az ablakból, de jó hír, hogy jövő héten végre birtokba is vehetik a megújult területe - emelte ki Bán Csabáné.
Kiss Olivérné, a projekt ötletgazdája lapunknak elmondta, hogy régóta gyűjtöttek az óvoda udvarra, de eddig nem tudott megvalósulni a felújítás. - Az októberi választást követően magunkra vállaltuk Katával a megvalósítást. Az nevelőintézet már gyűjtött 7 millió forintot, 4 milliót kaptunk vállalkozói felajánlásokból a maradék összeget az önkormányzat pótolta ki - részletezte az alpolgármester.
Buzásné Kata hozzátette sokan ajánlottak fel eszközöket, kellékeket, illetve számos programot és rendezvényt szerveztek, amelyeken összegyűlt több millió forint. -Hatalmas segítség volt még és sokat tudtunk spórolni, hogy több mint 80 szülő, önkéntes állt a jó ügy mellé és kétkezi munkával, idejüket energiájukat nem sajnálva tette szebbé a gyerekek birodalmát - hangsúlyozta a képviselő asszony.
Helyiek újították fel az oviudvart - Példátlan közösségi összefogás Nyúlon
Az egész nyúli óvoda udvar megújult
Hegedűs András, helyi vállalkozó volt a projekt szakmai vezetője, ő irányította a munkát. - Sok probléma volt az építkezés során, amit meg kellett oldanunk. Rengeteg vízmegállás, vízátfolyás volt a területen, amely nagyobb esőzéseket követe használhatatlanná tette a játszóteret. A talaj szennyezett volt, nem volt termőréteg, ezért az egészet eltávolítottuk, és újat töltöttünk a helyére. Kialakítottunk egy öntözőrendszert, új növényeket, gyepszőnyeget telepítettünk - sorolta.
A játékelemek alá biztonságos gumiszőnyeget raktak, egy homokozót kicseréltek, a többi elemet felújították, lefestették. Megújult az óvodások konyhakertje is, valamint hosszabb térköves bicikliutat is kaptak a kicsik.
- Engem teljesen beszippantott a közösségi összefogásból megvalósuló jótékonysági óvodaudvar felújítás. Amikor megtudtam mire készülnek, nagyon támogattam az elképzelést, azonnal részt akartam benne venni. Elképesztő élmény, rengeteg új és kedves embert ismertem meg - fogalmazott Berényi Adrienn. Zsédely György két gyermeke jár a nyúli óvodába, emiatt is érezte úgy, hogy kötelessége támogatni a felújítást. - Olyan szülőkkel kerültem kapcsolatba, amit nem is gondoltam volna. Remek csapat jött össze, öröm volt együtt tenni a gyerekeinkért, még barátságok is szövődtek - fűzte hozzá. Szabó Zsolt önkéntes apuka, helyi tűzoltó is minden szabadnapját feláldozta azért, hogy a felújítás minél gyorsabban haladjon. Móriczné Judit a pénzügyi részét vitte a projektnek, Bakosné Czellér Andrea és Bakos Kristóf szintén minden idejét a megvalósításra szánta.
- A helyiek igyekeznek megóvni a megújult udvart a következő 15-20 évre, karbantartó hiányában az öntözőrendszer nagy segítség, de a jövőben szeretnének robotfűnyírót beszerezni, amivel a rendszeres fűnyírás gondja is megoldódna.