Példátlan összefogás - Helyi közösség újította fel az óvodások udvarát - fotók

- Hatalmas mérföldkő az óvodánk életében, hogy a helyi közösségi összefogásból megújult az intézmény udvara. A nyúli óvoda idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját, de a jelenlegi épület 20 éve áll itt, amelyen láthatóan fogott az idő vasfoga. Főként a játékelemek körül lévő gumilapok váltak balesetveszélyessé, illetve a vízelvezetés is komoly gondot jelentett - fogalmazott Bán Csabáné, nyúli óvodavezető.

Közel 100 önkéntes példaértékű összefogásából és kétkezi munkájából, valamint támogatásokból valósult meg a nyúli óvoda nagy álma. Fotó: Molcsányi Máté

Tettek mezejére léptek! - Összefogtak és sikerült

Másfél, két éve kezdtek azon gondolkodni, hogyan tudnák felújítani a gyerekek játszóhelyét. Végül tavaly Kiss Olivérné alpolgármester asszony és Buzásné Kata képviselő tervei alapján önkéntesek bevonásával és a közösség összefogásával megvalósult a nagy álom. - Ők mertek nagyobbat álmodni és végül az egész óvoda udvart felújították. Már az utolsó simításokat végzik a szakemberek és az önkéntesek. A gyerekek kíváncsian figyelik a fejleményeket az ablakból, de jó hír, hogy jövő héten végre birtokba is vehetik a megújult területe - emelte ki Bán Csabáné.

Kiss Olivérné, a projekt ötletgazdája lapunknak elmondta, hogy régóta gyűjtöttek az óvoda udvarra, de eddig nem tudott megvalósulni a felújítás. - Az októberi választást követően magunkra vállaltuk Katával a megvalósítást. Az nevelőintézet már gyűjtött 7 millió forintot, 4 milliót kaptunk vállalkozói felajánlásokból a maradék összeget az önkormányzat pótolta ki - részletezte az alpolgármester.

Buzásné Kata hozzátette sokan ajánlottak fel eszközöket, kellékeket, illetve számos programot és rendezvényt szerveztek, amelyeken összegyűlt több millió forint. -Hatalmas segítség volt még és sokat tudtunk spórolni, hogy több mint 80 szülő, önkéntes állt a jó ügy mellé és kétkezi munkával, idejüket energiájukat nem sajnálva tette szebbé a gyerekek birodalmát - hangsúlyozta a képviselő asszony.