szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár

53 perce

Nagy változás - Győr-Moson-Sopronban 20 év alatt 27 ezerrel nőtt a 65 év felettiek száma

Címkék#EU#dátum nyugdíjkorhatár#társadalom

A kedvezőtlen demográfiai folyamatokra a nyugdíjkorhatár emelése lehet a válasz. Van nyugat-európai ország, ahol már megvan a pontos dátum: 69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár. Győr-Moson-Sopronban 20 év alatt 27 ezerrel nőtt a 65 év felettiek száma.

Kisalföld.hu

Egyre több időst kell eltartania egyre kevesebb dolgozónak. Az Európai Unió tagállamaiban sorra emelik a nyugdíjkorhatárt válaszként a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra, Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnybe tartozik, ám kérdés, hogy hosszú távon fenntartható maradhat-e ez a rendszer.

Magyarországon is emelkedhet a nyugdíjkorhatár
Magyarországon is emelkedhet a nyugdíjkorhatár

A nyugdíjkorhatár egyre magasabb az EU-ban 

Győr-Moson-Sopronban 65 évesnél idősebb ember január elsején 91 861 volt. Ugyanez az szám 2001-ben még csak 63 176 volt, de 2005-ben is csak 65 ezer. Magyarországon a jelenlegi nyugdíjkorhatár 65 év, amely az 1956. december 31. után születettekre vonatkozik. Ez az érték az EU-ban közepesnek számít: tizenegy tagállamban alacsonyabb a korhatár, míg több ország már most, vagy a közeljövőben magasabb korhatárt vezet be. Bár a rendszer stabilnak tűnik, a szakértők szerint a demográfiai változások – például az elöregedő társadalom és a csökkenő születésszám – hosszú távon komoly kihívásokat jelenthetnek. Az aktív keresők száma egyre kevesebb lesz - A Nyugat-Dunántúl lakossága 974 617 fő idén, 1980-ban még 1 millió 30 ezer volt ez a szám. Ehhez jön hozzá, hogy az egyre kevesebb lakosból egyre több az idős, a nyugdíjas.

69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár Dániában 

Az EU számos országában már döntöttek a nyugdíjkorhatár fokozatos emeléséről. Spanyolországban például 2027-től 67 év lesz a hivatalos korhatár, Belgiumban 2030-tól, Németországban pedig 2031-től lép életbe ugyanez a határ. Dániában még ennél is tovább mennek: 2035-től 69 évre emelik a nyugdíjkorhatárt, míg Olaszországban 2050-re akár 69 év 9 hónap is lehet a határ.

Ne hagyd, hogy hiányzó papírok csökkentsék a nyugdíjadat!

– Sokan nem is sejtik, mekkora jelentősége lehet a régi munkaügyi iratok megőrzésének, pedig a nyugdíj összege is múlhat rajta – írta a Sonline.hu. A szakértők szerint a nyugdíjkorhatár előtt már érdemes odafigyelni arra, milyen dokumentumokat kell eltenni, és mik a munkáltatók kötelezettségei.

  • A nyugdíj igénylése előtt több iratot is be kell nyújtani, amelyekből megállapítják a jogosultságot és a várható összeget. Nyugdíjkorhatár közeledtével, kulcsfontosságú, hogy a munkáltatók megfelelően megőrizzék és továbbítsák a foglalkoztatással kapcsolatos iratokat, különösen azokat, amelyek a szolgálati időre és a keresetekre vonatkoznak. 
  • Az összeg mértékét ugyanis ezek alapján számolják ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu