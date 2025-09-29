Nagy változás - Győr-Moson-Sopronban 20 év alatt 27 ezerrel nőtt a 65 év felettiek száma

Egyre több időst kell eltartania egyre kevesebb dolgozónak. Az Európai Unió tagállamaiban sorra emelik a nyugdíjkorhatárt válaszként a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra, Magyarország jelenleg 65 évvel a középmezőnybe tartozik, ám kérdés, hogy hosszú távon fenntartható maradhat-e ez a rendszer.

Magyarországon is emelkedhet a nyugdíjkorhatár

A nyugdíjkorhatár egyre magasabb az EU-ban

Győr-Moson-Sopronban 65 évesnél idősebb ember január elsején 91 861 volt. Ugyanez az szám 2001-ben még csak 63 176 volt, de 2005-ben is csak 65 ezer. Magyarországon a jelenlegi nyugdíjkorhatár 65 év, amely az 1956. december 31. után születettekre vonatkozik. Ez az érték az EU-ban közepesnek számít: tizenegy tagállamban alacsonyabb a korhatár, míg több ország már most, vagy a közeljövőben magasabb korhatárt vezet be. Bár a rendszer stabilnak tűnik, a szakértők szerint a demográfiai változások – például az elöregedő társadalom és a csökkenő születésszám – hosszú távon komoly kihívásokat jelenthetnek. Az aktív keresők száma egyre kevesebb lesz - A Nyugat-Dunántúl lakossága 974 617 fő idén, 1980-ban még 1 millió 30 ezer volt ez a szám. Ehhez jön hozzá, hogy az egyre kevesebb lakosból egyre több az idős, a nyugdíjas.

69 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár Dániában

Az EU számos országában már döntöttek a nyugdíjkorhatár fokozatos emeléséről. Spanyolországban például 2027-től 67 év lesz a hivatalos korhatár, Belgiumban 2030-tól, Németországban pedig 2031-től lép életbe ugyanez a határ. Dániában még ennél is tovább mennek: 2035-től 69 évre emelik a nyugdíjkorhatárt, míg Olaszországban 2050-re akár 69 év 9 hónap is lehet a határ.

Ne hagyd, hogy hiányzó papírok csökkentsék a nyugdíjadat!

– Sokan nem is sejtik, mekkora jelentősége lehet a régi munkaügyi iratok megőrzésének, pedig a nyugdíj összege is múlhat rajta – írta a Sonline.hu. A szakértők szerint a nyugdíjkorhatár előtt már érdemes odafigyelni arra, milyen dokumentumokat kell eltenni, és mik a munkáltatók kötelezettségei.