Újabb előadások várják a szépkorú hallgatókat Sopronban

Újra megnyitja kapuit a Soproni Nyugdíjasegyetem, ahol a tudás és a kíváncsiság találkozik az élet tapasztalatával. Itt nemcsak előadásokat hallgathatnak a résztvevők, hanem inspirációt meríthetnek, gondolatokat cserélhetnek, és közösen kereshetik a válaszokat a mindennapok és a világ kihívásaira.

A főszervező, prof. dr. Faragó Sándor mindenkit vár a Soproni Nyugdíjasegyetem új előadásaira. Fotó: Kisalföld archív

Visszatér a várva várt Nyugdíjasegyetem

– Az idei programban azokra a kérdésekre fókuszálunk, amelyek mindannyiunk életét érintik: a békét és biztonságot, a pénzügyi tudatosságot, a nyelvtanulás örömét, a természeti kockázatokra való felkészülést, az egészségünk megőrzését, valamint a modern technológiák, mint a mesterséges intelligencia lehetőségeit – osztotta meg lapunkkal prof. dr. Faragó Sándor akadémikus, rector emeritus, a programok főszervezője.

– A tudás nem korhoz kötött, és a kíváncsiság sosem kopik el. Jöjjenek el és tapasztalják meg, milyen gazdagító élmény egy közösségben tanulni, beszélgetni – tette hozzá.

A programsorozat dr. Sarkady Sándor, a Soproni Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár tudományos kutatójának előadásával veszi kezdetét szeptember 30-án, a második világháború helyi eseményeit felidézve.

Október 14-én prof. dr. Széles Zsuzsanna, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja a nyugdíjasok pénzügyi tudatosságának kérdését járja körül.

Október 28-án dr. Kitzinger Arianna, a Benedek Elek Pedagógiai Kar igazgatója és egyetemi docens „Kortalan nyelvtanulás – nyelvtanulás korhatár nélkül” címmel tart előadást, rávilágítva arra, hogy a tanulás valóban élethosszig tartó lehetőség.

November 11-én dr. Kovács István János, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója a földrengések világába kalauzolja a résztvevőket. November 25-én dr. Hajas Árpád, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Neurológia-stroke Osztályának osztályvezető főorvosa az időskori neurológiai betegségek leggyakoribb formáiról beszél.

Az idei szemesztert december 9-én Bokodi Szabolcs, a Soproni Egyetem Rektori Hivatalának stratégiai tanácsadója zárja „Áldás vagy átok – a valóság a mesterséges intelligenciáról” című előadásával.