Tanévnyitó

2 órája

Nyugdíjas Egyetem: egy fedél alatt a gyilkossal

Tizenötödik évfolyamához érkezett a Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróváron. A nyugdíjas közösség elsőként az azbesztről hallgathat előadást.

Kisalföld.hu
Nyugdíjas Egyetem: egy fedél alatt a gyilkossal

Nyugdíjas Egyetem: az új tanévben is izgalmas témák várnak a szépkorúakra

Fotó: Kerekes István

Indul a XV. évfolyam a mosonmagyaróvári Nyugdíjas Egyetemen: szeptember 24-én, szerdán délután fél 4-kor a Phare épületben (Lucsony u. 2.) lesz a 2025/2026-os tanév első előadása. 

Nyugdíjas Egyetem: az új tanévben is izgalmas témák várnak a szépkorúakra
Nyugdíjas Egyetem: az új tanévben is izgalmas témák várnak a szépkorúakra
Fotó: Kerekes István

Nyugdíjas Egyetem tanévnyitó

 

Az eseményre a regisztráció már fél 3-tól megkezdődik. Azbeszt, egy fedél alatt a gyilkossal címmel Macher Gergely, egyetemi tanársegéd és PhD hallgató ad választ arra, miért jelent ekkora veszélyt az azbeszt, és hogyan befolyásolja mindennapi életünket. Az előadáshoz kapcsolódó online játék szeptember 25-től két héten át elérhető Mosonmagyaróvár város honlapján. Az előadás felvételét október 2-án, csütörtökön délután fél 4-től vetítik a Nyugdíjas Egyetem Facebook-oldalán és a város hivatalos honlapján, valamint október 4-én és 5-én a Mosonmagyaróvár TV is sugározza. 

Az első előadás témája az azbeszt

 

 

