Nyári és évközi programok vezetik be az általános iskolásokat a Széchenyi István Egyetem életébe

„A Széchenyi István Egyetem számára családbarát munkahelyként kiemelten fontos, hogy nyáron is segítsük a kollégáinkat. A gyerekegyetemeink azonban nemcsak az elhelyezést oldják meg, hanem maradandó élményeket kínálnak, ráadásul hozzájárulnak a pályaorientációhoz, amely által már a 6–12 éves korosztály is egy kicsit széchenyissé válik” – mondta el Némethné Farkas Kata, az intézmény Felnőttképzési Központjának vezetője, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete egyetemi alapszervezetének titkára. Hozzátette, a szakszervezet évről évre jelentősen támogatja a töretlen népszerűségnek örvendő programokat.

A Széchenyi-egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltára nyáron és év közben is színes programokat kínál az általános iskolás korosztálynak is.

„Az idén már a 13. és a 14. Apáczai Gyerekegyetemet rendeztük meg, amelyeken összesen hatvanan vettek részt. Az évek alatt nyári programjaink körül egy valódi közösség alakult. Nagyon sok visszajáró táborozónk van, sőt olyanok is, akik már kinőttek az általunk megcélzott korosztályból, de önkéntes segítőként továbbra is itt vannak velünk. Tanító-, szociálismunkás-, szociálpedagógus-, közösségszervező- és gyógypedagógus-hallgatóink nemcsak a gyakorlatuk teljesítése miatt vesznek részt a szervezésben és a lebonyolításban, hanem azon felül is szerepet vállalnak, szintén önkéntesen. Ugyanez igaz kari kollégáinkra is, akik a programok összeállításában, a feladatok és játékok kitalálásában első szóra a rendelkezésünkre állnak” – részletezte az egyik főszervező, dr. Kóbor Krisztina, a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék adjunktusa. Megjegyezte, a tábor sikere széles körű összefogás eredménye, hiszen nemcsak az egyetem és annak különböző szervezetei és karai, de külsős partnerek is támogatják a megvalósítást.

„Gyerekegyetemünknek mindig van egy központi témája, az idei a mese köré szerveződött. A hét folyamán egy élő meseösvényen vezettük végig diákjainkat, amelynek során megelevenedtek a könyvekből ismert történetek, fűszerezve rengeteg izgalmas játékkal. Hogy csak néhányat említsek közülük, lovaglás, fürdőzés, drónfoglalkozás, drónfoci, kirándulás, városházi látogatás, tűzoltó-bemutató, valamint vetélkedők tették emlékezetessé számukra a tábor napjait. A meseösvény végére érve arra kértük őket, hogy írják meg saját regéjüket. Az írásokból egy kiadvány is készül, amelyet nemcsak a táborozóink kapnak majd meg, de nyilvánosan is elérhető lesz” – fejtette ki a másik főszervező, Csillag Attila, a tanszék mesteroktatója. Mint mondta, nem titkolt céljuk, hogy a nyári élményeken keresztül minél több gyermek és fiatal ismerje meg a kart és az egyetemet, a továbbtanulásnál pedig a győri intézményt válasszák.