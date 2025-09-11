1 órája
Nyári és évközi programok vezetik be az általános iskolásokat a Széchenyi István Egyetem életébe
A győri Széchenyi István Egyetem nemcsak a közép-, de az általános iskolás korosztálynak is egész évben színes programokat kínál, amelyeken keresztül megismerhetik az intézményt, annak képzéseit, és már idő előtt egy kicsit maguk is egyetemistává válhatnak. Nyáron a különböző gyerekegyetemek, a tanév során pedig izgalmas előadások, laborfoglalkozások várják őket.
„A Széchenyi István Egyetem számára családbarát munkahelyként kiemelten fontos, hogy nyáron is segítsük a kollégáinkat. A gyerekegyetemeink azonban nemcsak az elhelyezést oldják meg, hanem maradandó élményeket kínálnak, ráadásul hozzájárulnak a pályaorientációhoz, amely által már a 6–12 éves korosztály is egy kicsit széchenyissé válik” – mondta el Némethné Farkas Kata, az intézmény Felnőttképzési Központjának vezetője, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete egyetemi alapszervezetének titkára. Hozzátette, a szakszervezet évről évre jelentősen támogatja a töretlen népszerűségnek örvendő programokat.
„Az idén már a 13. és a 14. Apáczai Gyerekegyetemet rendeztük meg, amelyeken összesen hatvanan vettek részt. Az évek alatt nyári programjaink körül egy valódi közösség alakult. Nagyon sok visszajáró táborozónk van, sőt olyanok is, akik már kinőttek az általunk megcélzott korosztályból, de önkéntes segítőként továbbra is itt vannak velünk. Tanító-, szociálismunkás-, szociálpedagógus-, közösségszervező- és gyógypedagógus-hallgatóink nemcsak a gyakorlatuk teljesítése miatt vesznek részt a szervezésben és a lebonyolításban, hanem azon felül is szerepet vállalnak, szintén önkéntesen. Ugyanez igaz kari kollégáinkra is, akik a programok összeállításában, a feladatok és játékok kitalálásában első szóra a rendelkezésünkre állnak” – részletezte az egyik főszervező, dr. Kóbor Krisztina, a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék adjunktusa. Megjegyezte, a tábor sikere széles körű összefogás eredménye, hiszen nemcsak az egyetem és annak különböző szervezetei és karai, de külsős partnerek is támogatják a megvalósítást.
„Gyerekegyetemünknek mindig van egy központi témája, az idei a mese köré szerveződött. A hét folyamán egy élő meseösvényen vezettük végig diákjainkat, amelynek során megelevenedtek a könyvekből ismert történetek, fűszerezve rengeteg izgalmas játékkal. Hogy csak néhányat említsek közülük, lovaglás, fürdőzés, drónfoglalkozás, drónfoci, kirándulás, városházi látogatás, tűzoltó-bemutató, valamint vetélkedők tették emlékezetessé számukra a tábor napjait. A meseösvény végére érve arra kértük őket, hogy írják meg saját regéjüket. Az írásokból egy kiadvány is készül, amelyet nemcsak a táborozóink kapnak majd meg, de nyilvánosan is elérhető lesz” – fejtette ki a másik főszervező, Csillag Attila, a tanszék mesteroktatója. Mint mondta, nem titkolt céljuk, hogy a nyári élményeken keresztül minél több gyermek és fiatal ismerje meg a kart és az egyetemet, a továbbtanulásnál pedig a győri intézményt válasszák.
„A nyáron hatodik alkalommal rendeztük meg a »Book-kanj ránk!« elnevezésű gyerekegyetemet a könyvtárban. A programok kidolgozásában mintegy húsz kolléga vett részt, de a lebonyolításba az Apáczai-kar gyakorlatot végző hallgatóit, valamint közösségi szolgálatukat töltő középiskolásokat is bevontunk. A hagyományosan nagy népszerűségnek örvendő aktivitások – mint a sárkányhajózás, a kézműves-foglalkozás vagy a mesefeldolgozás – mellett számos új elemet is bevezettünk. Ismerkedtünk a madarakkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, túráztunk a Bakonyban, a Pedró Pékség partnerségével Sokorópátkán perecet süthettek a gyerekek, a csapatversenyek pedig igazi közösséggé kovácsolták a 38 résztvevőt” – fogalmazott Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója. Hozzátette, a tábor kiemelt célja volt, hogy szélesítsék a 6–12 éves korosztály látókörét, ezért hangsúlyosan jelentek meg a Széchenyi-egyetem fókuszában álló fenntarthatósági kérdések, valamint a nyelvtanulás fontossága. „Nyelvi és Kulturális Központunk jóvoltából minden nap tartottunk angol, német és kínai nyelvórát, de a kínálatot jövőre továbbiakkal bővítjük. Lényeges ugyanis, hogy a fiatalok minél hamarabb átérezzék a nyelvtudás fontosságát, és megtapasztalják egyetemünk nemzetközi légkörét” – tette hozzá.
Az igazgató hangsúlyozta, bár a nyári táborok ideje véget ért, azonban az egyetem a diákok előtt az új tanévben is nyitva áll. A könyvtár számos olyan programot kínál az iskolai csoportok számára, amelyek nemcsak a tananyag játékos feldolgozását, de a pályaorientációt is segítik, egyúttal lehetőséget kínálnak a kisebbeknek is, hogy belekóstoljanak az egyetemi életbe. „Előzetes bejelentkezéssel bemutatjuk számukra könyvtárunkat a pincétől a padlásig, játékos könyvfeldolgozásra hívjuk őket, amelyben Berg Judit Ruminijét, illetve Fekete István Vuk című regényét vesszük górcső alá, de drámajátékkal is várjuk őket. Pályaorientációs programunk során nemcsak a könyvtárral, de az egyetem laborjaival és a campussal is megismerkedhetnek a diákok. Nemcsak Győrben, de Mosonmagyaróváron is szélesre tárjuk kapuinkat, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karunkon a megújult könyvtárral és a Szigetközzel ismerkedhetnek az iskolások” – részletezte Tóth Csilla. Hozzáfűzte, a középiskolások számára folyamatosan lehetőséget biztosítanak, hogy az egyetemi könyvtárban töltsék közösségi szolgálatukat. Az intézmény – felhívva a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára – évek óta meghirdeti ingyenes kínai nyelvtanfolyamát, amelynek őszi kurzusára még lehet jelentkezni.
Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar, valamint az Egyetemi Könyvtár és Levéltár programjai mellett a Széchenyi-egyetem győri campusán működő Mobilis Interaktív Élményközpont gyerekegyeteme és tematikus hetei is gazdag programkínálattal várta a diákokat, s bemutatta nekik a tudomány és a technológia élvezetes oldalát.