Nosztalgiajáratok a Mobilitási Héten - Győr a múltba gurul
Győr évek óta aktív résztvevője a kezdeményezésnek: a városban ilyenkor nemcsak a kerékpározás és a gyaloglás kap kiemelt szerepet, hanem a közösségi közlekedés népszerűsítése és a városi környezet élhetőbbé tétele is.
Mutatjuk az idei Európai Mobilitási Hét (szeptember 16–22.) győri programjait:
- Szeptember 18. (csütörtök):
- Nordic Walking séta (indulás: Dózsa György rakpart 51., 17:30–20:00): https://fb.me/e/33RkZQAbv
- Csütörtöki Peppe Ride kerékpártúra (útvonal: Pannonhalma, Ravazd, Győr – indulás az üzlet elől, 18:00): https://fb.me/e/3qcNjJA1k
- Szeptember 19. (péntek):
- Rendőrségi nap (Városház tér, volt Megyeháza tér 9–14 óra): https://fb.me/e/6NieT2Jg4
- Brigetio Kerékpáros Egyesület kerékpáros teljesítménytúrája (szeptember 19–20., táv: 19 km): https://fb.me/e/8xPzehiOC
- „A kulisszák mögött” – MÁV telephely-látogatás nosztalgiabusszal
Jelentkezés: [email protected]
- Szeptember 20. (szombat):
- Volán relikvia kiállítás és vásár (volt Megyeháza tér, 10–17 óra)
- I. Győri Ipartörténeti kerékpáros körút (25 km): https://fb.me/e/2BFCjKMdF
- Utazás nosztalgia busszal: indulás a Városháza oldalától 15, 16 és 17 órakor.: https://fb.me/e/6dDlE2poy, jelentkezés: [email protected]
- I. Győri Ve-LED bringások felvonulása: indulás a Városháza elől 19 órakor. Előtte ledes táncbemutató. Érkezés a Dunakapu térre. A legszebben feldíszített kerékpárok, kerékpárosok zsűrizése, díjazása.: https://fb.me/e/2Zy00tOrf
- Szeptember 21. (vasárnap):
- Brigetio Győr Group Ride kerékpártúra (útvonal: Pannonhalma – indulás: Dunakapu tér 10:00): https://fb.me/e/7jEvg8e7t
- Alzheimer gurulás és Mosolyhatás kerékpáros túra, indulás 10 órakor a Városháza elől.: https://fb.me/e/jf66ClbEc
- Szeptember 22. (hétfő):
- Autómentes nap
- Hajózás a Mosoni-Dunán – zártkörű
- „Hogyan javítsunk a győri buszközlekedésen?” lakossági fórum (17:00, Generációk Háza)
Fontos tudnivalók:
- A programok ingyenesek.
- Több eseményhez előzetes regisztráció szükséges (pl. teljesítménytúra, MÁV telephely-látogatás, nosztalgiabuszozás).
- Ingyenes kerékpár állapotfelmérés a Mobilitási Hét ideje alatt (Peppe, Stelvio, Blaskovics, Prolog kerékpárboltokban).
- Ingyenes roller állapotfelmérés az E-Roller Shopban.
Részletek megtalálhatók az esemény Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/carlessgyoer
- írta a gyor.hu közleményében.
