Nosztalgiajáratok a Mobilitási Héten - Győr a múltba gurul

Győr évek óta aktív résztvevője a kezdeményezésnek: a városban ilyenkor nemcsak a kerékpározás és a gyaloglás kap kiemelt szerepet, hanem a közösségi közlekedés népszerűsítése és a városi környezet élhetőbbé tétele is.

Mutatjuk az idei Európai Mobilitási Hét (szeptember 16–22.) győri programjait: Forrás: gyor.hu Szeptember 18. (csütörtök): Nordic Walking séta (indulás: Dózsa György rakpart 51., 17:30–20:00): https://fb.me/e/33RkZQAbv Csütörtöki Peppe Ride kerékpártúra (útvonal: Pannonhalma, Ravazd, Győr – indulás az üzlet elől, 18:00): https://fb.me/e/3qcNjJA1k

Szeptember 19. (péntek): Rendőrségi nap (Városház tér, volt Megyeháza tér 9–14 óra): https://fb.me/e/6NieT2Jg4 Brigetio Kerékpáros Egyesület kerékpáros teljesítménytúrája (szeptember 19–20., táv: 19 km): https://fb.me/e/8xPzehiOC „A kulisszák mögött” – MÁV telephely-látogatás nosztalgiabusszal

Jelentkezés: [email protected]

Szeptember 20. (szombat): Volán relikvia kiállítás és vásár (volt Megyeháza tér, 10–17 óra) I. Győri Ipartörténeti kerékpáros körút (25 km): https://fb.me/e/2BFCjKMdF Utazás nosztalgia busszal: indulás a Városháza oldalától 15, 16 és 17 órakor.: https://fb.me/e/6dDlE2poy, jelentkezés: [email protected] I. Győri Ve-LED bringások felvonulása: indulás a Városháza elől 19 órakor. Előtte ledes táncbemutató. Érkezés a Dunakapu térre. A legszebben feldíszített kerékpárok, kerékpárosok zsűrizése, díjazása.: https://fb.me/e/2Zy00tOrf

Szeptember 21. (vasárnap): Brigetio Győr Group Ride kerékpártúra (útvonal: Pannonhalma – indulás: Dunakapu tér 10:00): https://fb.me/e/7jEvg8e7t Alzheimer gurulás és Mosolyhatás kerékpáros túra, indulás 10 órakor a Városháza elől.: https://fb.me/e/jf66ClbEc

Szeptember 22. (hétfő): Autómentes nap Hajózás a Mosoni-Dunán – zártkörű „Hogyan javítsunk a győri buszközlekedésen?” lakossági fórum (17:00, Generációk Háza)

Fontos tudnivalók: A programok ingyenesek .

. Több eseményhez előzetes regisztráció szükséges (pl. teljesítménytúra, MÁV telephely-látogatás, nosztalgiabuszozás).

Ingyenes kerékpár állapotfelmérés a Mobilitási Hét ideje alatt (Peppe, Stelvio, Blaskovics, Prolog kerékpárboltokban).

Ingyenes roller állapotfelmérés az E-Roller Shopban. Részletek megtalálhatók az esemény Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/carlessgyoer - írta a gyor.hu közleményében.

