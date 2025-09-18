szeptember 18., csütörtök

Gyerekeknek élmény, felnőtteknek emlék

2 órája

Nosztalgiajáratok a Mobilitási Héten - Győr a múltba gurul

Címkék#Győr#mobilitási hét#ingyenes programok

Győr évek óta aktív résztvevője a kezdeményezésnek: a városban ilyenkor nemcsak a kerékpározás és a gyaloglás kap kiemelt szerepet, hanem a közösségi közlekedés népszerűsítése és a városi környezet élhetőbbé tétele is.

Kisalföld.hu

Mutatjuk az idei Európai Mobilitási Hét (szeptember 16–22.) győri programjait:

Forrás: gyor.hu
  • Szeptember 18. (csütörtök):
  • Szeptember 19. (péntek):
  • Szeptember 20. (szombat):
    • Volán relikvia kiállítás és vásár (volt Megyeháza tér, 10–17 óra)
    • I. Győri Ipartörténeti kerékpáros körút (25 km): https://fb.me/e/2BFCjKMdF
    • Utazás nosztalgia busszal: indulás a Városháza oldalától 15, 16 és 17 órakor.: https://fb.me/e/6dDlE2poy, jelentkezés: [email protected]
    • I. Győri Ve-LED bringások felvonulása: indulás a Városháza elől 19 órakor. Előtte ledes táncbemutató. Érkezés a Dunakapu térre. A legszebben feldíszített kerékpárok, kerékpárosok zsűrizése, díjazása.: https://fb.me/e/2Zy00tOrf
  • Szeptember 21. (vasárnap):
  • Szeptember 22. (hétfő):
    • Autómentes nap
    • Hajózás a Mosoni-Dunán  – zártkörű
    • „Hogyan javítsunk a győri buszközlekedésen?” lakossági fórum (17:00, Generációk Háza)

Fontos tudnivalók:

  • A programok ingyenesek.
  • Több eseményhez előzetes regisztráció szükséges (pl. teljesítménytúra, MÁV telephely-látogatás, nosztalgiabuszozás).
  • Ingyenes kerékpár állapotfelmérés a Mobilitási Hét ideje alatt (Peppe, Stelvio, Blaskovics, Prolog kerékpárboltokban).
  • Ingyenes roller állapotfelmérés az E-Roller Shopban.

Részletek megtalálhatók az esemény Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/carlessgyoer

- írta a gyor.hu közleményében.

 

 

