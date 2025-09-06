Nemzetközi együttműködésben építettek közösségi pavilont Székelyföldön a Széchenyi István Egyetem hallgatói

A Széchenyi István Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a hallgatói tehetséggondozásra, amelyet számos szakkollégiumának magas színvonalú tevékenysége is jól mutat. Az egyik ilyen öntevékeny hallgatói kör, az intézmény Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karán működő Winkler Gábor Mérnöki Szakkollégium tagjai rendkívüli szakmai motivációról tettek tanúbizonyságot: a fiatalok 2024 őszétől nagyszabású építőtábort készítettek elő, amelynek eredményeként idén nyáron egy közösségi pavilont építettek fel a székelyföldi Abásfalván.

A Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának hallgatói egy egész tanéven át dolgoztak az abásfalvi közösségi pavilon tervein és megvalósításán. (Fotó: Kottmayer Tibor)

Az ötlet az egyetem ötödéves építészhallgatójától, Nagy Kristóftól származott, akiben csíkszeredai szakmai gyakorlata alatt merült fel az erdélyi építőtábor gondolata. A tehetséges fiatalt mentora, Esztány Győző építész kötötte össze az abásfalvi és homoródkeményfalvi gyökerekkel rendelkező, Magyar Művészeti Akadémia-ösztöndíjas építésszel, Márton Ildikóval. „Régóta kerestem a kapcsolatot a Széchenyi István Egyetemmel, így rendkívül örültem, amikor Kristóf megtalált ezzel a lehetőséggel. A helyiek már hosszú ideje szerettek volna egy közösségi teret, úgyhogy már a kezdetekkor egyeztek az igények” – vázolta fel Márton Ildikó. Hozzátette: egyedülállónak találja, hogy a hallgatók önszerveződő módon vállalták az építés feladatait, és nem riadtak vissza a nehézségektől.

A szakkollégium részéről már ősszel elkezdődtek az előkészületek, amelyben partner volt az egyetem, a kar vezetősége és az Épülettervezési Tanszék is. A fiatalok ennek köszönhetően egy külön kurzus keretei között készülhettek a táborra, így a leendő építő- és építészmérnökök öt csoportban dolgoztak az építmény tervein. „A munkát Ungerhofer Dániel és Fátrai Júlia tanszéki mérnökök segítették konzulensként, ők kísérték végig a tervezés, majd a megvalósítás folyamatát is” – árulta el Horváth Kalliszta, a szakkollégium diákbizottsági tagja, az építőtábor egyik főszervezője. Hozzátette: a projektbe – amely a Pannónia Ösztöndíjprogram támogatásával valósult meg – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tájépítész hallgatói, valamint a Pécsi Tudományegyetem B2 Szakkollégiumának tagjai is bekapcsolódtak.