Gyászol a Rábaköz dalos társadalma, elment a karnagy

Lesújtó hír érkezett a veszkényi Férfi Dalkör Sramlizenekartól: elhunyt az együttes alapítója, karnagya, tanítója. Tartalmas és hosszú élet után köszönt el, emléke, tanítása a veszkényiekkel marad és velük lesz minden egyes dalban. Németh Ernő maradandót alkotott. A dalkör és zenekar nevében Csapó Péter búcsúzik a társaság közösségi oldalán Ernő bácsitól.

Németh Ernő, a veszkényi dalkör és zenekar alapító karnagya tartalmas élet után távozott. Fotó: Veszkényi dalkör

Elhunyt Németh Ernő

"Isten Veled Dalostestvér!

Nehéz a tollam, akadnak a szavak, amit tettél értünk, mindig velünk marad! – ez az első gondolat, ami eszembe jutott, amikor kaptam a szomorú hírt, hogy a Veszkényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar egyik alapítója, karmestere, tanítója „Ernő bácsi” távozott közülünk.

Fülemben van a mondat, amikor az alapításkor megkerestek Matzkó Jánossal közösen, hogy indítsam el a férfi dalkört kísérő zenekar szervezését: „ Ti olyan ügyesek vagytok! Veletek, fiatalokkal lesz teljes ez a csapat!" Hát így is lett! Teljes lett a csapat, és nagyszerű élményeket éltünk meg közösen. Most 20 éves a dalkör! Az idő rohan… Bennem van a kép, amikor próbákon a jellegzetes testtartásával vezényelte a négy-negyedet az énekkar felé. Mindig is a minőségibb éneklést preferálta, ezért próbálta megértetni mindenkivel a kétszólamú éneklés alapjait. Mindig határozott szigorral tartotta a fegyelmet a tagot között.

Hozta a próbákra a régi szekrény aljáról előkeresett 100 éves kottákat, melyeket még a dalkörünk elődjétől örökölt meg. Furcsa érzés volt olyan kottát látni, aminek szövege gyönyörű kézírással emelkedik ki a megsárgult papíron. Hozta ezt egy olyan korból, ahol még pengővel fizették be a tagdíjat. És csak annyit fűzött hozzá: „Találtam egy új dalt kisfi” – ugyanis sokszor így szólított engem és zenésztársaimat.

Nagyon nagyra tartottam mindig, hogy mindig elfogadta a zenével kapcsolatos véleményünket, pedig mi az ezredforduló környékén tanultuk a zenét, egy teljesen más korban, mint amikor azt Ernő bácsi elsajátította. Nem mindig értettünk egyet! Viszont, ha érvekkel támasztottuk alá a mondanivalónkat, arra mindig rábólintott. Amikor a zenészek fiatalos lendülete elszabadult volna, már húzta is vissza a szorosan kezében tartott gyeplőt, és figyelmeztetett minket, hogy ez egy hagyományőrző dalkör! Igaza volt! A legfontosabb, hogy mindig tudtunk kompromisszumot kötni!