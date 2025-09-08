16 perce
Gyászol a Rábaköz dalos társadalma, elment a karnagy
Elhunyt a veszkényi dalkör és sramlizenekar alapító karnagya, Németh Ernő. Emlékét megőrzik dalos testvérei és Németh Ernő velük marad minden dalukban.
Lesújtó hír érkezett a veszkényi Férfi Dalkör Sramlizenekartól: elhunyt az együttes alapítója, karnagya, tanítója. Tartalmas és hosszú élet után köszönt el, emléke, tanítása a veszkényiekkel marad és velük lesz minden egyes dalban. Németh Ernő maradandót alkotott. A dalkör és zenekar nevében Csapó Péter búcsúzik a társaság közösségi oldalán Ernő bácsitól.
Elhunyt Németh Ernő
"Isten Veled Dalostestvér!
Nehéz a tollam, akadnak a szavak, amit tettél értünk, mindig velünk marad! – ez az első gondolat, ami eszembe jutott, amikor kaptam a szomorú hírt, hogy a Veszkényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar egyik alapítója, karmestere, tanítója „Ernő bácsi” távozott közülünk.
Fülemben van a mondat, amikor az alapításkor megkerestek Matzkó Jánossal közösen, hogy indítsam el a férfi dalkört kísérő zenekar szervezését: „ Ti olyan ügyesek vagytok! Veletek, fiatalokkal lesz teljes ez a csapat!" Hát így is lett! Teljes lett a csapat, és nagyszerű élményeket éltünk meg közösen. Most 20 éves a dalkör! Az idő rohan… Bennem van a kép, amikor próbákon a jellegzetes testtartásával vezényelte a négy-negyedet az énekkar felé. Mindig is a minőségibb éneklést preferálta, ezért próbálta megértetni mindenkivel a kétszólamú éneklés alapjait. Mindig határozott szigorral tartotta a fegyelmet a tagot között.
Hozta a próbákra a régi szekrény aljáról előkeresett 100 éves kottákat, melyeket még a dalkörünk elődjétől örökölt meg. Furcsa érzés volt olyan kottát látni, aminek szövege gyönyörű kézírással emelkedik ki a megsárgult papíron. Hozta ezt egy olyan korból, ahol még pengővel fizették be a tagdíjat. És csak annyit fűzött hozzá: „Találtam egy új dalt kisfi” – ugyanis sokszor így szólított engem és zenésztársaimat.
Nagyon nagyra tartottam mindig, hogy mindig elfogadta a zenével kapcsolatos véleményünket, pedig mi az ezredforduló környékén tanultuk a zenét, egy teljesen más korban, mint amikor azt Ernő bácsi elsajátította. Nem mindig értettünk egyet! Viszont, ha érvekkel támasztottuk alá a mondanivalónkat, arra mindig rábólintott. Amikor a zenészek fiatalos lendülete elszabadult volna, már húzta is vissza a szorosan kezében tartott gyeplőt, és figyelmeztetett minket, hogy ez egy hagyományőrző dalkör! Igaza volt! A legfontosabb, hogy mindig tudtunk kompromisszumot kötni!
Az idő rohan..
Nem is oly rég volt, amikor azon viccelődtünk, hogy két hetes ( 77 éves ) lett a dalkörünk 32-es bakája, Ernő bácsi! Nem is oly rég köszöntöttük a 80. születésnapján! Aztán jött a 90. születésnap! És még néhány... Sok mindent elmondott nekem. Beszélt a
- gyerekkoráról,
- a fiatalságáról,
- a munkájáról és nagy tisztelettel hallgattam mindig a sok esetben 60-70 évvel ezelőtti történeteket. Sok mindent tanított nekem, nekünk.
Hát, mindezért nagy köszönet jár Ernő bácsi! Soha nem fogunk feledni!
Mindig emlékezni fogok a közös próbákra, az előtér kisasztalánál átbeszélt megtanulandó dalokra, a megsárgult kottákra, a videólejátszóból hegesztett kottatartó állványra, és azokra a pillanatokra, amikor tanítottál valamit! Ha a nagybetűs „TANÍTÓ” szót hallom, mindig Ernő bácsi fog eszembe jutni!
"Csak így tovább, kisfi!"– mondaná most nekem görbülő ujjaival megérintve a vállam. Nekem pedig azt kell mondanom szomorú, elcsukló hangon:
Isten Veled Dalostestvér! Nyugodj békében!
Nem feledünk:
Csapó Péter a Veszkényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar nevében"