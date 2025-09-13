szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

42 perce

Nyolcvan éve történt: a kitelepítésre emlékeztek Levélen

Címkék#lelkész#Levélen#kultúrház#vendég#színpad

Nyolcvan éve német családokat telepítettek ki Levélről. Erre emlékeztek a napokban Levélen a helyi német nemetiségi önkormányzat szervezésében.

Kisalföld.hu
Nyolcvan éve történt: a kitelepítésre emlékeztek Levélen

A németek ki telepítésére emlékeztek Levélen

Kitelepítési megemlékezést szervezett nemrég a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat. 80 évvel ezelőtt egy szörnyű politikai döntés után megkezdődött a magyarországi németek kitelepítése.

A németek ki telepítésére emlékeztek Levélen
A németek ki telepítésére emlékeztek Levélen.

Német kitelepítettek is érkeztek családaikkal

Domonkos Sándor, a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket, akik közt volt Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, Palkovics János, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Német Önkormányzatok elnöke, Molnár Kálmánné Mariann, a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Vármegye Egyesületének elnöke, Kiss Béla levéli polgármester, Zapfl Gerhard, az ausztriai Miklóshalma (Nickelsdorf) polgármestere, Graf Helmuth, a kitelepítettek burgenlandi kapcsolattartója és nagyon sok egykori Levélről kitelepített család gyermekeikkel, unokáikkal Németországból és Ausztriából. A rendezvény legidősebb vendége a 95 éves Zapf Hans volt.

A megemlékezés során Domonkos Aisa Anikó és Tóth Milán németnyelvű verseit is hallhatták az egbegyűltek, felkészítő tanáruk Horváth Erika volt.

Természetesen a koszorúzás sem maradhatott el, majd ezt követően Demjén Enikő református lelkipásztor, Farkas Ervin evangélikus lelkész és Bősze Gábor katolikus káplán a kultúrház színpadán mondták el imájukat, áldásaikat. A Levéli NNÖ jóvoltából állófogadás várta a vendégeket.

Az eseményen közreműködtek a Levéli Polgárőrök és a Levéli Tűzoltó Egyesület tagjai. 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu