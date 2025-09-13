Nyolcvan éve történt: a kitelepítésre emlékeztek Levélen

Kitelepítési megemlékezést szervezett nemrég a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat. 80 évvel ezelőtt egy szörnyű politikai döntés után megkezdődött a magyarországi németek kitelepítése.

A németek ki telepítésére emlékeztek Levélen.

Német kitelepítettek is érkeztek családaikkal

Domonkos Sándor, a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket, akik közt volt Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, Palkovics János, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Német Önkormányzatok elnöke, Molnár Kálmánné Mariann, a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Vármegye Egyesületének elnöke, Kiss Béla levéli polgármester, Zapfl Gerhard, az ausztriai Miklóshalma (Nickelsdorf) polgármestere, Graf Helmuth, a kitelepítettek burgenlandi kapcsolattartója és nagyon sok egykori Levélről kitelepített család gyermekeikkel, unokáikkal Németországból és Ausztriából. A rendezvény legidősebb vendége a 95 éves Zapf Hans volt.

A megemlékezés során Domonkos Aisa Anikó és Tóth Milán németnyelvű verseit is hallhatták az egbegyűltek, felkészítő tanáruk Horváth Erika volt.

Természetesen a koszorúzás sem maradhatott el, majd ezt követően Demjén Enikő református lelkipásztor, Farkas Ervin evangélikus lelkész és Bősze Gábor katolikus káplán a kultúrház színpadán mondták el imájukat, áldásaikat. A Levéli NNÖ jóvoltából állófogadás várta a vendégeket.

Az eseményen közreműködtek a Levéli Polgárőrök és a Levéli Tűzoltó Egyesület tagjai.



