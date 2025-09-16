szeptember 16., kedd

Örökségünk

57 perce

A mariazelli faragvány legendája - 161 éve született a fertőhomoki alkotó

Címkék#Mariazell#fafaragó#Fertőhomok

A magyar népi faragás kevésbé ismert, de annál értékesebb kincsei közé tartozik Nemes Tompa István - fertőhomoki születésű pásztor - 19. század végén készült domborműve, amely több mint egy évszázadon át vándorolt, míg újra méltó helyére került. Sabjanics József, soproni nyugdíjas mesélt a Kisalföldnek erről a különleges műről, amely szívügyévé vált.

Varga Henrietta

Nemes Tompa István, a Széchenyiek számadó juhásza és fafaragó 161 évvel ezelőtt 1864. augusztus 23-án született Fertőhomokon, majd később családjával együtt Nagycenkre költözött. A pásztoroknak sok idejük volt a legelőn, így farigcsálással, díszítés készítéssel múlatták az órákat. 

Nemes Tompa István
Nemes Tompa István, a Széchenyiek számadó juhásza és fafaragó volt. 
Fotó: szivk.hu

Nemes Tompa István öröksége

A juhász eleinte apróbb tárgyakat készített, ám idővel egyre "nagyobb fába vágta a fejszéjét". 1885-ben kezdett bele abba a monumentális munkába, ami három évig tartott: egy 105x45 centiméteres domborműbe, melynek minden mintája személyes sorsát tükrözi.

A csodálatos, felújított faragvány 
Fotó: szivk.hu

- Az alkotást gyász szülte, hiszen első felesége korán meghalt, négy gyermeke közül pedig három kicsi korban távozott az élők sorából. Második házasságából további négy gyermeke született, ám egyikük sem érte meg a felnőttkort. Fájdalmát faragásba öntötte, s a művet a Szűzanyának ajánlotta fel, vigaszt és oltalmat keresve családja számára. Amikor elkészült, nem adta el - bár többen próbálták megvásárolni –, számára a dombormű nem pénzben mérhető kincs volt. Végül 1911-ben, gyalogosan, napokig tartó úton vitte el az ausztriai Mariazellbe, a bazilikába, ahol a kegyhelynek ajándékozta - osztotta meg lapunkkal Sabjanics József, aki anyósától, Nemes Tompa István egyik leszármazottjától hallott a faragványról.

A dombormű Mariazellben maradt, túlélve háborúkat, átalakításokat, és száz év távlatából is őrizve a pásztor kéznyomát. Az idők során azonban feledésbe merült, a családtagok közül is kevesen tudták pontosan, hol található. Sabjanics József saját kutatómunkájával, rokonok és idegenvezetők segítségével bukkant a nyomára. Kiderült, hogy a mű valóban ott van a bazilikában, de sokáig zárt ajtók mögött pihent.
Végül a közelmúltban magyar restaurátorok új életet adtak neki. Érdekesség, hogy munka közben azt a kézzel írt fohászt is megtalálták, amelyet Nemes Tompa István írt a Mariazell-i Boldogságos Szűz Máriához. 

Évekig restaurálták a domborművet. 
Fotó: Sabjanics József

A felújítás olyan jól sikerült, hogy a képkeretet - Nemes Tompa István egy másik faragványával, egy juhászkampóval együtt - kiállította a Néprajzi Múzeum (a Hónap Műtárgya kiállításon), de végül visszakerült a zarándokhelyre (Mariazell-be), ahol ma is látható. Igaz, csak külön kérésre, hiszen a remekművet ma lakat és kulcs őrzi.

Az egykoron számadó juhász alkotása tehát több mint egy faragvány. Egy pásztor hite, fájdalma és kitartása testesül meg benne, s egyben tanúsítja, hogy az egyszerű emberek alkotásai is képesek túlélni évszázadokat. A dombormű nemcsak a népművészet ritka kincse, hanem híd múlt és jelen, család és közösség között.

 

