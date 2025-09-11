Nem üzemel a hallépcső Győrzámolynál

Győrzámoly belterületén, a Zámolyi-főcsatorna (gravitációs kifolyó ág) torkolati szakaszán mederburkolat javítási munkák zajlanak, tájékoztatott az Észak-dunántúli vízügyi igazgatóság. Szeptember elején a Zámolyi-főcsatorna torkolati zsilip felett 60 méterrel mederelzárást építettek ki, amely megakadályozza a víz folyását a torkolati zsilip felett. Ezáltal állóvíz alakult ki a torkolati zsilip felett szakaszon, illetve a hallépcső sem üzemel. A burkolatjavítási munkák megközelítőleg 2 hetet vesznek igénybe, addig az állóvizes állapot lesz jellemző a torkolati zsilip környezetében.

A javítás