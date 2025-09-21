Tájékoztatás
Nem lesz víz Kunszigeten
Szeptember 23-án (kedden) 8:00 és 12:00 óra között a Pannon-Víz munkálatokat végez Kunszigeten, az Ifjúság utca és Rákóczi utca kereszteződésénél.
A munkavégzés ideje alatt Kunsziget teljes területén az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani - írta honlapján a Pannon-Víz.
Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.
