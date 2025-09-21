szeptember 21., vasárnap

Nem lesz víz Kunszigeten

Nem lesz víz Kunszigeten

Szeptember 23-án (kedden) 8:00 és 12:00 óra között a Pannon-Víz munkálatokat végez Kunszigeten, az Ifjúság utca és Rákóczi utca kereszteződésénél.

A munkavégzés ideje alatt Kunsziget teljes területén az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani - írta honlapján a Pannon-Víz.

Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.

 

