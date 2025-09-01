Nem a postás fog csengetni ezeken a településeken

A társaság aknás lakossági vízmérő leolvasást végez 2025.09.01. - 2025.09.15. között:

Szárföld,

Osli,

Babót,

Veszkény,

Vitnyéd,

Öntésmajor területén

A vízmérő leolvasók a leolvasás során pénzt, aláírást, egyéb adatot nem kérnek!

Munkatársaik egyedi sorszámmal ellátott fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amelynek érvényességéről a 96/522-601-es telefonszámot tárcsázva megbizonyosodhatnak, amennyiben kétségük támad a szakembert illetően.

Tájékoztatják továbbá a lakosokat, hogy a vízmérő akna karbantartása, tisztítása rendeleti előírás alapján a felhasználó feladata. Mindezeknek megfelelően végezzék el az aknás mérő leolvasáshoz az akna rendbetételét és hozzáférhetőségét.