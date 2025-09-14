MÁV
59 perce
Ne ragadj a vasútállomáson! Módosul a Győrön is áthaladó vonat menetrendje
Forrás: Kisalföld archív
A MÁVCSOPORT tájékoztatása szerint szeptember 19-től október 12-ig karbantartási munkák miatt egyes személyvonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes vonatok korábban indulnak.
Az érintett vasútvonal:
Budapest – Győr – Hegyeshalom
A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható:
- az állomási pénztáraknál, az
- ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a
- MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a
- www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon.
A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon.
A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik.
- írta a gyor.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre