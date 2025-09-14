szeptember 14., vasárnap

Kisalföld.hu
Ne ragadj a vasútállomáson! Módosul a Győrön is áthaladó vonat menetrendje

Forrás: Kisalföld archív

A MÁVCSOPORT tájékoztatása szerint szeptember 19-től október 12-ig karbantartási munkák miatt egyes személyvonatok módosított menetrend szerint közlekednek, egyes vonatok korábban indulnak.

Az érintett vasútvonal:

Budapest – Győr – Hegyeshalom

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható:

  •  az állomási pénztáraknál, az
  • ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a 
  • MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a 
  • www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon.

A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon.

A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik.

- írta a gyor.hu.

Forrás: gyor.hu

 

 

