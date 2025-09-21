Rengeteg katona érkezik a Nyugat-Dunántúlra - Mutatjuk, hol összpontosulnak

NATO gyakorlat részeként, a Black Swan sorozat a régió különleges műveleti erőinek éves, magyar szervezésű kiképzési eseménye, amelynek célja az öt nemzet – Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország – közös szándékának eredményeként létrejött Regionális Különleges Műveleti Komponens-parancsnokság törzsének felkészítése a biztonsági fenyegetésekre, valamint az aszimmetrikus és hibrid hadviselés lehetséges formáira.

Öt nemzet NATO gyakorlatán mutathatják meg tudásukat a magyar katonák a Balaton térségében. Fotó: MW-archívum

NATO gyakorlat a Balaton térségében

"Az idei gyakorlatot az teszi különlegessé, hogy nemcsak a szárazföldi osztag vizsgázik a NATO előtt, hanem a régióban elsőként, vezető nemzetként, régiós partnereink erőit és eszközeit integrálva a komponensparancsnokság és a légi műveleti osztag képességei is megmérettetnek NATO-standardek alapján" – mondta Simon Péter ezredes.