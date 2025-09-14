Ez a győri és soproni pizzéria csatlakozott az akcióhoz

Idén is lesz Nápolyi Pizzériák Éjszakája. Szeptember 19-én 17 és 22 óra között (vagy a készlet erejéig) féláron lehet hozzájutni a csatlakozó pizzériák háromféle kiválasztott pizzájához – írja a roadster.hu.

Ez a pizza biztosan nem lesz kapható a Nápolyi Pizzériák Éjszakája akciójában, de két hely finomságai közül is lehet választani.

Fotó: Csapó Balázs

Két megyei hely a Nápolyi Pizzériák Éjszakája akciójában

A mostani akcióhoz Győrből a Benjamin’s Napoletana, míg Sopronból a Fórum Pizzéria csatlakozott. Amint azt a a kezdeményezés megálmodója, Nóth Gábor elmondta: "A kezdeményezés lényege, hogy népszerűsítsük, terjesszük a hírt miszerint: a nápolyi az igazi és az igazi a nápolyi! Kedves Barátaim! Érezzétek jól magatokat, ünnepeljük együtt a Pizza Napoletanát!"

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy az egyik győri pizzériában elkészült, és a kínálatba került a Kisalföld pizzája.