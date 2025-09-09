1 órája
Ahol a császár is járt - Vészharangot kongatnak a Napóleon-ház felett Győrben - fotók
Azonnali intézkedésekre van szükség a Napóleon-ház megmentéséhez. A régen jobb napokat látott, most üresen álló Napóleon-ház teteje beázik.
Győr Budapest és Sopron után hazánk harmadik műemlékekben leggazdagabb városa. Három műemléki jelentőségű területe és több száz védett épülete van. Ezek közül ez egyik a belvárosi Király utcának meghatározó és unikális értéke a Napóleon-ház. Itt tartott sajtótájékoztatót Kósa Roland alpolgármester kedden délután.
Végveszélyben a város jeles épülete, a Napóleon-ház
– Az utolsó utáni órában vagyunk a több, mint 300 éves ikonikus épület, a Napóleon-ház megmentésében. Ez az épület több mint 300 éve állt itt és szolgálta a győrieket lakásként és kulturális intézményként – állapította meg az alpolgármester. Jelenleg az egykor Napóleon szállásaként is szolgáló épület üresen áll. A sajtótájékoztató résztvevői sem mehettek be, mondván, életveszélyes.
2021 végén életveszélyessé nyilvánították az épületet
Kósa Roland alpolgármester a napokban járt az épületben és megtekintette azokat a problémákat, amelyeket a szakemberek mutattak neki. Az alpolgármester szerint az épületben olyan állapotok uralkodnak, amit ha rövid időn belül nem szüntetnek meg, az épület menthetetlenné válik. Az épület a Győr-Szol Zrt. kezelésében van, a felső szinten lakások voltak, a többi részt a Rómer múzeum használta. 2021 végén életveszélyessé nyilvánították az épületet és 2022-ben kiköltöztették a Rómer múzeumot. Azóta üresen áll. A tető egy ponton beszakadt, onnan az épület folyamatosan ázik. Ennek köszönhetően a könnyező gomba is felütötte a fejét, ami egy nedves környezetben megjelenő gombafajta. Sajnos ez megeszi a több száz éves faszerkezetet, ami további strukturális romlást idézhet elő.
Az épületre 2024-ben készített a cég felmérést egy helyi építész csapattal, akik meghatározták, milyen állagmegóvási beavatkozásokat kell végrehajtani ahhoz, hogy az épület megmaradjon és állaga ne romoljon tovább. Kivitelezői becslés alapján 120-200 millió forintból javítható meg a tető, hogy ne ázzon tovább. természetesen a könnyező gombát is ki kell irtani az épületből, ezzel lehet a problémát orvosolni. Az építészeti emlék megőrzése érdekében a városvezetés egy krízismegbeszélést hívott össze szerdára, ahol dönteni kellene arról, mit kell tenni rövid távon az épület megmentéséért.
Barokk belváros megmentéséért alap
Újságírói kérdésre az alpolgármester azt válaszolta, hogy a városvezetés nem tudott eddig a problémáról, arról csak most szereztek tudomást. A város költségvetésében erre nincs elkülönítve forrás. Most készül a jövő évi költségvetési koncepció, ami a főbb irányokat határozza meg. – Ennek fontos eleme, hogy létrehozunk egy Barokk belváros megmentéséért alapot, ahol az ilyen típusú állagmegóvási és potenciális fejlesztési munkákra megfelelő forrást tudunk biztosítani – árulta el az alpolgármester.
- Lapunk kérdésére az alpolgármester azt válaszolta, hogy a város vezetésének nincs tudomása arról, hogy az utóbbi 10 évben volt-e terv a ház felújítására vonatkozóan.
- A Győr-Szol Zrt. 2024-ben megrendelt állagmegóvásra vonatkozó anyagában a szakmai elképzelés megvan, a feltárások megtörténtek, a tervek elkészültek, de a megfelelő forrásokat nem biztosították, ezért va szükség a krízismegbeszélésre.
- Abban egyetértettünk, hogy a forrást az önkormányzatnak kell előteremtenie.
Erzsébet liget - Tervmódosítást végeznek a győri KRESZ-park felújításáért cserébe
Vészharangot kongatnak a Napóleon-ház felett GyőrbenFotók: Győri önkormányzat