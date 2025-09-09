szeptember 9., kedd

Nagyköveteket köszöntöttek a kastélyban

Az Esterházy-kastélyban újabb nagyköveteket köszöntöttek

Immáron második alkalommal köszöntött Sütő Csilla ügyvezető asszony nagyköveteket az Esterházy-kastélyban. A diplomaták egy különleges, kosztümös tárlatvezetésen vehettek részt, ahol testközelből ismerhették meg az Esterházy-kastély történetét, hangulatát és rejtett titkait. Az est fénypontjaként, a Haydneum jóvoltából, egy korhű környezetben megrendezett klasszikus zenei koncert tette teljessé az élményt. A kastély időtlen eleganciája és a muzsika harmóniája méltó keretet adott ennek az emlékezetes estének - olvasható a kastély közösségi oldalán.

Második alkalommal köszöntöttek nagyköveteket a kastélyban Fotó: Esterházy-kastély

 

 

