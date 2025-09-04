szeptember 4., csütörtök

Nagy István a Tisza-adóról: sokan nem járnának jól vele - videó

A Tisza-adó kapcsán megkérdeztük Nagy István agrárminisztert.

Az elmúlt napok politikai közéletét alapvetően meghatározta a Tisza párt adóemelési szándéka – emelte ki Nagy István agrárminiszter videónkban. Mint hangsúlyozta, a mostani 15 százalékos adó helyett sávos adózást tervez Magyar Péter pártja, amivel a tárcavezető szerint sokan nem járnának jól. 

