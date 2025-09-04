kisalfold.hu videó
1 órája
Nagy István a Tisza-adóról: sokan nem járnának jól vele - videó
A Tisza-adó kapcsán megkérdeztük Nagy István agrárminisztert.
Az elmúlt napok politikai közéletét alapvetően meghatározta a Tisza párt adóemelési szándéka – emelte ki Nagy István agrárminiszter videónkban. Mint hangsúlyozta, a mostani 15 százalékos adó helyett sávos adózást tervez Magyar Péter pártja, amivel a tárcavezető szerint sokan nem járnának jól.
kisalfold.hu videó
- Újra gurultak Harka és Doborján közt az emlékezők Liszt nyomában - fotók, videó
- Ilyen pizza különlegességekkel érkezett Nyúlra az országos hírű séf - fotók, videó
- Több százan táncoltak együtt - Rengetegen érkeztek a szenior sport programokra - fotók, videó
- A tragikusan elhunyt, fiatal sportvezetőre emlékeztek Vitnyéden, emléktáblát avattak Dávid tiszteletére
- Gasztroprogram és csipketalálkozó Hövejen, melyre a végvári vitézek is felvonultak - fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre