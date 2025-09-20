szeptember 20., szombat

Szerencsejáték

2 órája

Mutatjuk, melyek voltak az ötöslottó nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.

Kisalföld.hu
Forrás: veol.hu

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 15 (tizenöt)
  • 35 (harmincöt)
  • 72 (hetvenkettő)
  • 77 (hetvenhét)
  • 90 (kilencven)

Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 979 645forint; 3 találatos szelvény 1801 darab, nyereményük egyenként 27 690 forint; 2 találatos szelvény 57 147 darab, nyereményük egyenként 3300 forint.

Joker: 367157

 

