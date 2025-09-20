Szerencsejáték
Mutatjuk, melyek voltak az ötöslottó nyerőszámai
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 15 (tizenöt)
- 35 (harmincöt)
- 72 (hetvenkettő)
- 77 (hetvenhét)
- 90 (kilencven)
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 979 645forint; 3 találatos szelvény 1801 darab, nyereményük egyenként 27 690 forint; 2 találatos szelvény 57 147 darab, nyereményük egyenként 3300 forint.
Joker: 367157
